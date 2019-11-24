Украинку признали лучшей молодой легкоатлеткой мира 2019 года 1 24.11.2019, 10:45

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Спортсменка победила в номинации «Восходящая звезда».

Украинка Ярослава Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" среди мировых легкоатлеток по итогам 2019 года. Об этом сообщает страница World Athletics в Twitter.

18-летняя спортсменка в высоту в 2019 году выиграла чемпионат Европы U-20, а на чемпионате мира среди взрослых завоевала серебро и установила мировой рекорд среди молодежи (2.04).

"Очень благодарна World Athletics и всем организаторам церемонии награждения. Эта победа для меня очень ценна. У меня останутся незабываемые воспоминания о 2019 году, который подарил мне первый взрослый ЧМ", - цитирует украинку пресс-служба World Athletics.

Имя победительницы было названо во время торжественной церемонии награждения World Athletics Awards в Монако.