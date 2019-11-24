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Правда о «выборах»
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«22 ноября в Вильнюсе вы видели белорусскую нацию»

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  • 24.11.2019, 10:54
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«22 ноября в Вильнюсе вы видели белорусскую нацию»

Размышления о прощании с Калиновским и повстанцами.

22 ноября в Вильнюсе прошло торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников — участников национального-освободительного восстания 1863 года.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Павел Юхневич поделился своими размышлениями о прощании с Калиновским и повстанцами:

«По сути, 22 ноября в Вильнюсе вы могли видеть разных людей: граждан Беларуси разного возраста и социального положения, объединенных общей идеей. Вы видели белорусскую нацию».


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