Хитрый план Гейтса: зачем в Windows встраивали «Косынку», «Сапер» и «Червы»? 4 Евгений Шишацкий, liga.net

24.11.2019, 11:41

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Цели были куда благороднее, чем просто дать пользователю развлечение.

Признавайтесь, за сколько секунд вы разминировали маленькое поле в Сапере? А собирали пасьянс Косынка? Как часто компьютерные Трус, Балбес и Бывалый обыгрывали вас в Червы?

Только не говорите, что не понимаете, о чем речь. Разве что вы младше 7-10 лет.

А если старше, то хорошо помните, что до 2012 года и выпуска Windows 8 Microsoft встраивала залипательные мини-игры во все свои операционки. Косынка, Паук, Сапер, Червы, Маджонг, Пинболл. Трудно сосчитать, сколько офисных часов человечество потратило на передвигание карт по электронному сукну. Или на напряженное тыканье в минное поле со смайликом наверху.

Но компания Билла Гейтса делала это не только развлечения ради. Цели были куда прагматичнее. И в каком-то смысле благороднее.

Самой первой встроенной в Windows игрой стала Косынка. Она появилась еще в далеком 1990 году, в версии Windows 3.0. Ее задачей было незаметно научить людей пользоваться мышью.

Странно это звучит, когда сегодня чемпионаты по Counter-Strike выигрывают за счет быстрой реакции и точного управления мышкой, а человечество все активнее переходит на тачпады.

Но надо нырнуть чуть в прошлое. За интерфейс Windows 3.0 усаживались люди, которые до этого привыкли вводить текстовые комбинации в командную строку. Кроме клавиатуры там ничего не было нужно. А тут вдруг непонятный манипулятор. Нужно что-то кликать, брать и тянуть. Что за баловство?

Здесь и выручила Косынка. Пользователи увлеченно таскали карты из стопки в стопку (drag & drop), осваивали двойные щелчки. Новые привычки перекинулись на рабочие окна и ярлыки. А мы уже давно не удивляемся интернет-сервисам, которые для загрузки файла просят просто перетащить файл в определенное поле.

Сапер тоже решал стратегическую задачу. Игра появилась в 1992 году в сборке Windows 3.1. Борец с минами тренировал точность движения мышкой и четкое разделение функций левой и правой кнопок. Особенно, если хочется установить рекорд скорости.

На этом Microsoft не остановилась. В 1992 году на Windows for Workgroups 3.1 вышла новая карточная игра - Червы. Угадаете, для чего?

Это была первая версия Windows, годящаяся для работы в сети. Игра использовала новую на тот момент технологию Microsoft NetDDE для связи с другими клиентами Червей в локальной сети. Хороший способ показать людям, далеким от интернета, возможности работы по сети, правда?

Дальше появилась Свободная Ячейка (в Windows XP ее называли Солитер). Она вышла для Windows 3.1 как часть Microsoft Entertainment Pack Volume 2. И шла в комплекте с пакетом Win32s, который запускал 32-битные приложения в 16-битной версии Windows 3.1. Это был проба пера - так Microsoft тестировала Win32s. При неправильно установленном пакете Свободная Ячейка не запускалась. Так что была эта не столько игра, сколько скрытый системный тест.

Microsoft еще надолго оставила игры в стандартных пакетах Windows. Просто потому что пользователи требовали. Наконец, пожиратели времени впервые ушли из Windows 8. В Windows 10, которая, вероятно, надолго останется базовой операционкой компании, их тоже нет. Но зато есть Microsoft Store, откуда игры можно загрузить. Неужто снова тренируют? Впрочем, загружать приложения из "магазина" нас давно приучили App Store и Google Play Market.

Так что, пусть нам 5, 30 или 60 лет - игровой элемент в обучении всегда сработает круче банального зазубривания.

Евгений Шишацкий, liga.net