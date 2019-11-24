Белорусские болельщики на матче в РФ вывесили баннер с Калиновским

Белорусские болельщики на матче в РФ вывесили баннер с Калиновским1
- 24.11.2019, 12:43
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Сам матч белорусы выиграли со счетом 1:2.
Фанаты минского хоккейного клуба «Динамо» на матч с российским «Авангардом», который прошел 23 ноября в подмосковной Балашихе, привезли баннер с изображением Кастуся Калиновского и паролем повстанцев 1863-1864 годов, сообщает «Белсат».
Вместе с баннером болельщики поместили и бело-красно-белые флаги с «Погоней».
Правда, местные власти не оценили креатива минчан и попытались снять баннер с Калиновским, сообщает «Мая краіна Беларусь».
Сам матч белорусы выиграли со счетом 1:2.