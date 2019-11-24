Загадки исчезнувших сокровищ египетского бога Осириса 24.11.2019, 12:58

1,236

На содержание уникальной усыпальницы тратился доход 12 древнеегипетских городов.

В древнем Египте существовало огромное множество удивительных и загадочных гробниц, одной из которых является место захоронения бога Осириса. Это египетское божество нередко встречается в легендах и сказаниях древнего государства. Именно он стал первым божественным властителем Египта и, если верить легендам, научил местных жителей основам земледелия и садоводства. Как считали египтяне, гробница Осириса находилась в Абидосе, древнем городе Египта, пишет klady.info.

Впервые гробница Осириса была открыта еще в ХХ веке до н.э. Тогда это захоронение являлось местом проведения различных религиозных обрядов. Именно древние археологи создали легенду о том, что найденная ими гробница является местом упокоения бога-фараона Осириса. После этого место нахождения усыпальницы египетского покровителя вновь оказалось неизвестным для историков.

Найдена вновь гробница божества была лишь спустя пять тысяч лет со дня ее возникновения – в ХХ веке нашей эры. Место захоронения Осириса было надежно скрыто от глаз археологов под огромным слоем останков горшочков, в которых его поклонники приносили подношения своему Богу. К сожалению, как оказалось, гробница была разграблена еще во времена Древнего царства. Останки фараона, а вместе с ними и его саркофаг, были украдены. Однако археологов интересовал иной вопрос – была ли эта гробница, действительно, местом захоронения Осириса.

После тщательного исследования было обнаружено, что в Абидосе были захоронены властители Египта 1-й и 2-й династий. Рядом с предполагаемой гробницей Осириса были обнаружены еще 9 мест погребения правителей. Гробница же великого божества оказалась местом упокоения Джера – фараона периода Раннего царства (1-я династия).

К счастью для историков, древние воры, в связи с некими загадочными обстоятельствами, все же оставили громкую историческую находку. Один из грабителей спрятал руку супруги фараона в расщелине гробницы с мыслью вернуться за ней позже. Но по какой-то неведомой причине это он так и не смог сделать. Древний артефакт был обнаружен в 1902 году знаменитым ученым Уильямом Флиндерсом Питри. Руку опоясывали четыре золотых браслета со вставками из аметиста. Это явилось подтверждением того, что при разграблении гробницы ворам достались невероятные сокровища, которые могли украсить многие музеи мира. К тому же известно, что на обслуживание гробниц фараонов Раннего царства уходили колоссальные средства. Ярким доказательством этого является место захоронение принца Некура. Для обеспечения усыпальницы необходимым персоналом на нее тратился доход 12 египетских городов.