Россия уже воюет сама с собой 8 Александр Сотник

24.11.2019, 13:21

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Осторожно, двери закрываются!

И подал Эрнст Тельман в гитлеровский суд на ненавистного фюрера. И вздрогнул Рейх, и обрушилось "Волчье логово", и сдались фашисты проклятые, заковали себя в цепи, после чего – воссели на скамью подсудимых в Нюрнберге. Так ведь все и было? Или иначе? Так зачем Алексей Навальный подает в путинский суд на Путина? Это анекдот такой или двухходовочка? - чтобы потом подать серьезную бумагу в ужасную Гаагу? - ибо так сладко во рту становится от повторения словосочетания "Гаагский трибунал"!

Только не будет никакого трибунала. Спросите у Макрона, у Меркель поинтересуйтесь, у Трампа полюбопытствуйте. Эти ребята – дай им волю – хоть завтра облобызали бы Короля Кремлевского Коллектора, ибо понимают: безбашенный отморозок у власти в России – обычное дело. Уж сколько их таких было в истории, и чем отмороженный – тем дольше власть задерживалась в их руках.

Можно, конечно, порассуждать о каких-то правах человека, но где вы их видели на "зоне"? Россия находится в состоянии перманентной войны: то сама с собой, то – с целым миром. И надо ли удивляться, что какие-то наемники в Сирии отрезали кому-то голову? В Кремле, к примеру, не удивляются, а открыто говорят: "В данном случае какие-то репутационные опасения абсолютно беспочвенны". Именно! Ну, отрезали, так ведь война же! Если и пожурили – только за то, что трофейный скальп в Кремль не привезли. И вообще – "дебилы, даже резать толком не умеете, дальше тренируйтесь…"

Война внешняя не отменяет внутренней чрезвычайки: ведь чем жестче рука жреца – тем покорней паства. Вспотев от нетерпячки, Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий признавать "иностранными агентами" физических лиц. Фактически – любого, на кого укажет лубянский "товарищ майор". "Это набор зеркальных мер и инструментов, которые могут быть применены в случае очередных недружественных шагов по ограничению работы наших средств массовой информации за рубежом", — сказал сын шляпы и скрипучего седла едро-Сергей Боярский.

И кремлевский машинист, усмехнувшись, объявил на всю безумную электричку: "Остановка "Шпиономания"! Следующая станция – "Лобное место". Осторожно, двери закрываются!.." Потому что стабильность закончилась, впереди – зона отчаянной турбулентности, и нельзя допустить даже малейшего шепота в стаде, дабы оно не запаршивело от нескрепных разговорчиков.

Хлеб в стране с начала года уже подорожал на 6%, а к концу года подорожает еще на 7%. И не то, чтобы зерно в стране закончилось, просто цены на ЖКХ и ГСМ повысились. Кстати, хлеб в России пекут из зерна 4 и 5 класса – того самого фуража, которым принято кормить скотину. А чем россиянин не скотина, по мнению кремлевской сволоты? Вот и все признание в любви, которое лучше сдобрить "индексом счастья" от ВЦИОМа. Видите выпученные глаза соседа? – а это его от счастья распирает, того и гляди – в клочья разорвет от гордости за успехи страны. И таких счастливцев – 81% на имперской территории. Вот и живи теперь с этим, пытаясь избежать встречи с прекрасным.

Но избежать все рано не получится, ибо самое прекрасное происходит на Охотном ряду. Не удовлетворившись иноагентами, законотвари обязали предустанавливать российское программное обеспечение на продаваемые на территории страны гаджеты. Потому что товарищ майор хочет знать всё и обо всех, включая интимные подробности. Ему по службе положено, а вот скрепостным не обязательно знать, на что идут его налоги, и какова цена ввоза в Россию очередной партии радиоактивных урановых "хвостов", которые дорогим подарочком прибудут в порт Санкт-Петербурга 26 ноября.

Радиация полезна для россиян – чай, не польские яблоки, не литовский сыр, не хамон, разрывающий скрепы. Лучше рак, чем заворот кишок от вражьей пищи. Меньше знают – блеют музыкальнее, когда просыпаются. И что, если проснутся без "Айфона" в 2020 году, ибо Apple, скорее всего, уйдет из России, поскольку признает только свое ПО, и подгэбнёванных Касперских на дух не переносит. Такова политика корпорации, представитель которой заявил, что, если законопроект примут, Apple "будет вынуждена пересмотреть свою бизнес-модель в России".

Как и было сказано, "двери закрываются". Последние свободолюбивые индивидуумы тянутся к выходу, подгоняемые криками вертухайствующей гопоты: "Вали-вали, не задерживайся! Меньше народу – больше кислороду!" И гогочут, и озорно пердят, подражая юному Окурку – любителю портить воздух в питерском транспорте. А чтобы оставшиеся особи не обращали внимания на скорбный исход здравомыслия – Минздрав скомандовал "В очередь, сукины дети!" и предложил новый порядок медосмотра для водителей. Поскольку в скором времени стоимость справки от нарколога возрастет, как минимум, в 14 раз – россияне в спешном порядке потянулись в медицинские центры.Все-таки, повезло мафии с контингентом на 1/7 части суши: его лошат – а он и рад выстроиться на подоконнике.

Но ужесточать режим внутри пещеры все равно надо. И управлять оппозицией – тоже надо. Она, болезная, щемится по углам, прячется по закоулкам, шушукается между собой. В принципе, ничего опасного, но контролировать процесс надо. Каждый шаман должен получить по бубну вовремя, дабы не вздумал выходить за рамки дозволенного. Для этого и нужен Навальный – со своими подачами в суд и очередным пиаром с повышением коэффициента цитирования. А Кремль стоял и стоять будет – просто потому что его не бомбят. Ни падающими ценами на нефть, ни тотальным эмбарго, ни арестами серьезных активов на Западе. Ибо – страшно связываться. Башен-то в Кремле много, а вот пахан – безбашенный. Ему даже собственный народ не жалко, а на заграничный – и подавно плевать. Не зря же 20 лет исторического времени у власти тонкой лестью да грубым обманом выцыганивал? Цап-царап! – и нет очередного политикана. И только Путин несменяем. Трансфер, говорите? Пожалуй, да: мы в пути, и следующая станция объявлена. Там и выйдем, ибо как будет называться конечная – даже помыслить страшно.

Александр Сотник, «Фейсбук»