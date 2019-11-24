Волк напал на пенсионерку в Сенненском районе 4 24.11.2019, 13:24

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От хищника отбивались петардами.

Бешеный волк пришел в одну из деревень Сенненского района и покусал пенсионерку. Муж женщины сначала пытался задавить хищника на машине, а затем отбивался от него петардами. Об этом инциденте рассказывает районная газета «Голас Сенненшчыны».

Все случилось вечером, когда пенсионерка Зинаида Козловская вышла на улицу, чтобы встретиться с знакомыми, которые ехали в Витебск, и передать им угощение. В этот момент женщина почувствовала резкую боль в ноге, отмахнулась свертком и увидела, как ей показалось, собачий хвост.

Дома женщина обработала и перевязала рану, а ее встревоженный муж, бывший охотник, сел в машину и поехал по сельской улице. Буквально через 150 метров от дома он увидел волка, сидевшего прямо на проезжей части. Зверя не спугнули ни фары, ни звуковой сигнал, а его пасть была угрожающе приоткрыта.

— Я нажал на газ и через мгновение ощутил, как зверь оказался под машиной. А когда вышел, волка на асфальте не оказалось, — рассказал районке Петр Козловский.

Вернувшись домой, мужчина сообщил о случившемся в милицию, после чего услышал лай. Привязанная во дворе лайка сцепилась с тем самым волком, который снова пришел на подворье. Броситься безоружным на помощь собаке хозяин сразу не решился. В ход пошли петарды. С помощью пиротехники волка удалось прогнать со двора.

Вскоре приехали медики и наряд милиции, а через несколько часов — егери Богушевского лесхоза. К тому времени волк уже находился за пределами деревни. Его выследили и застрелили при помощи карабинов, оснащенных тепловизорами. Лабораторные анализы подтвердили, что волк был болен бешенством.