Унитазы победы 2 Александр Невзоров

24.11.2019, 13:34

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Александр Невзоров

Теперь ясно, зачем Россия атаковала корабли соседнего государства.

Теперь ясно, зачем в Керченском проливе были атакованы и захвачены три украинские посудинки, тихо трюхавшие по своим делам.

Мы помним, что тогда, в последний бой были подняты все силы Черноморского Флота. Посудинки были помяты и захвачены. На днях -торжественно возвращены.

НО! Без унитазов и комплекта б-у трусов боцмана(8штук). Украина подофигела и попросила вернуть урыльники. А по возможности, и трусы тоже. Россия ответила гордым отказом.

Александр Невзоров, Instagram