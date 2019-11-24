закрыть
24 ноября 2019, воскресенье, 15:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Унитазы победы

2
  • Александр Невзоров
  • 24.11.2019, 13:34
  • 2,245
Унитазы победы
Александр Невзоров

Теперь ясно, зачем Россия атаковала корабли соседнего государства.

Теперь ясно, зачем в Керченском проливе были атакованы и захвачены три украинские посудинки, тихо трюхавшие по своим делам.

Мы помним, что тогда, в последний бой были подняты все силы Черноморского Флота. Посудинки были помяты и захвачены. На днях -торжественно возвращены.

НО! Без унитазов и комплекта б-у трусов боцмана(8штук). Украина подофигела и попросила вернуть урыльники. А по возможности, и трусы тоже. Россия ответила гордым отказом.

Александр Невзоров, Instagram

Посмотреть эту публикацию в Instagram

УНИТАЗЫ ПОБЕДЫ Теперь ясно, зачем в Керченском проливе были атакованы и захвачены три украинские посудинки, тихо трюхавшие по своим делам. Мы помним, что тогда, в последний бой были подняты все силы Черноморского Флота. Посудинки были помяты и захвачены. На днях -торжественно возвращены. НО! Без унитазов и комплекта б-у трусов боцмана.(8штук). Украина подофигела и попросила вернуть урыльники. А по возможности, и трусы тоже. Россия ответила гордым отказом. @lydianevzorova @nevzorov.tv #новости #украина #россия #унитаз #трусы #кремль #музей #унитазыпобеды #победа #война #войнасукраиной #славаукраине #оружейнаяпалата

Публикация от Александр Невзоров (@nevzorovofficial)


популярное за неделю

Мнение

Снимайте маски, господа
Снимайте маски, господа Виктор Горбачев
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам Івонка Сурвілла
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского Тадеуш Кондрусевич
Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе
Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе Алексей Гончаренко