Милиционер-аноним рассказал всю правду о своей работе 4 24.11.2019, 13:38

3,803

Интересные подробности.

В рубрике «Без лица», в которой представители различных профессий рассказывают правду о своей работе, на сайте onliner.by выступил милиционер. Де-юре бывший, но бывают ли они бывшими? Он в маске, потому что сам признается: иначе его сегодня слушали бы уже не вы. Вот ролик и главные цитаты из него.

Критерий отбора в ППС — возраст 18 лет после школы. Это нормально, и этим все сказано.

Мы же не роботы — ходить по 15 часов, поэтому грелись и перекантовывались, где можно. В патрулировании много бессмысленного. Достаточно сделать как в Великобритании, где включили камеры и дежурные выезжают по сигналу.

Палочная система есть, сколько бы ни говорили обратного. Не сделал «палку» в месяц — лишился премии.

Мой рабочий график мог начинаться с 6 утра и продолжаться до 12 ночи. Или тебя могут в любой момент оставить на сутки. Раньше за это доплачивали, а потом сверхурочные часы работы стали бесплатной «честью». Поговорить об этом не с кем, жаловаться некому.

Представьте, что приехал на вызов и оставил служебную машину во дворе. Пока отлучался, кто-то из местных выезжал и задел машину. Кто виноват? Ты, потому что написано: машина записана в это время на твое имя. Неужели нельзя сделать каско?

Слишком много бумажной волокиты, которая превращает милиционеров в клерков. Как можно сохранить интерес к работе в таких условиях?

Я ушел из-за низкой зарплаты. 1000 рублей примерно — это мало. За работу с одним выходным и каждый праздник без близких.