Зеленский показал символ единства Украины 24.11.2019, 13:48

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Президент страны опубликовал ролик о мосте в Станице Луганской.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября опубликовал в Facebook видео о строительстве моста в Станице Луганской Луганской области. "Мы действительно делаем! Мост в Станице Луганской – не только переправа. Это символ единства Украины", – написал глава государства, передает gordonua.com.

С 2016 года шли переговоры о разведении сил и вооружений в районе Станицы Луганской. Первый этап разведения состоялся 26 июня 2019 года. 27 июня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что подразделения "ЛНР" были отведены вглубь не контролируемой украинским правительством территории. 30 июня в ОБСЕ заявили, что разведение сил и средств в Станице Луганской закончилось.

17 июля 2019 года трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о демонтаже фортификаций возле моста через реку Северский Донец в Станице Луганской, который был разрушен после боестолкновения 19 марта 2015 года. На его месте тогда соорудили временный деревянный мост.

Во время разминирования территорий, прилегающих к мосту, пиротехники ГСЧС обследовали 2 га площади в районе моста и обнаружили 197 взрывоопасных предметов.

5 октября в Станице Луганской был открыт временный переход, а 20 ноября – восстановленный мост через Северский Донец. Его завершили на неделю раньше, чем планировалось.