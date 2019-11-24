Беларусь ждет новых героев 24.11.2019, 13:55

Первой белорусской Площади — 23 года.

24 ноября 1996 года Лукашенко провел второй «референдум», результатом которого стал разгон законно избранного парламента страны и концентрация всей власти в руках диктатора. Этому предшествовали несколько недель уличных акций. Десятки тысяч белорусов регулярно выходили в центр Минска, дежурили у стен Верховного Совета на площади Независимости, чтобы поддержать последних законноизбранных депутатов, начавших процедуру импичмента Лукашенко. Протесты были и в других городах, пишет телеграмм-канал «Баста».

Уже тогда было ясно: наша сила — это уличный протест. Именно тогда, в 1996 году, народ впервые увидел испуганного Лукашенко. И было понятно, кого он боялся — людей на улицах. Страх, многократно усилившийся после 2010 года и «тунеядских протестов», не отпускает его и сейчас.

Символично, что задел для нашей последней — победной — Площади был заложен тоже в эти дни - на улицах нашей древней столицы, во время похорон борцов за свободу.

Беларусь ждет новых героев.