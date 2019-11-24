закрыть
24 ноября 2019, воскресенье, 15:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

В России пилот пассажирского лайнера умер прямо во время полета

  • 24.11.2019, 13:57
  • 3,292
В России пилот пассажирского лайнера умер прямо во время полета
Иллюстрационное фото

Борт экстренно приземлился в Ростове-на-Дону.

Второй пилот пассажирского рейса "Аэрофлота" Москва — Анапа умер во время полета. Борт экстренно приземлился в Ростове-на-Дону, сообщает агентство ТАСС.

"Аэробус" "Аэрофлот" вылетел в 8 часов 20 минут утра из аэропорта Шереметьево. Около 10 утра пилоту стало плохо, экипаж запросил экстренную посадку. Во время снижения летчик 1970 года рождения скончался, по предварительной версии, из-за сердечного приступа.

Сколько человек находилось на борту — не сообщается. Самолет продолжил маршрут и вылетел в Анапу.


популярное за неделю

Мнение

Снимайте маски, господа
Снимайте маски, господа Виктор Горбачев
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам Івонка Сурвілла
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского Тадеуш Кондрусевич
Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе
Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе Алексей Гончаренко