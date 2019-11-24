В России пилот пассажирского лайнера умер прямо во время полета 24.11.2019, 13:57

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Борт экстренно приземлился в Ростове-на-Дону.

Второй пилот пассажирского рейса "Аэрофлота" Москва — Анапа умер во время полета. Борт экстренно приземлился в Ростове-на-Дону, сообщает агентство ТАСС.

"Аэробус" "Аэрофлот" вылетел в 8 часов 20 минут утра из аэропорта Шереметьево. Около 10 утра пилоту стало плохо, экипаж запросил экстренную посадку. Во время снижения летчик 1970 года рождения скончался, по предварительной версии, из-за сердечного приступа.

Сколько человек находилось на борту — не сообщается. Самолет продолжил маршрут и вылетел в Анапу.