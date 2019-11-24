«Чтобы не оказалось, что борщ варить интереснее» 24.11.2019, 14:07

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Фото: abw.by

Отважная белорусская мотоциклистка рассказала о своих приключениях.

Белоруска Анастасия Ленёва уже известна в СМИ благодаря ее мотопутешествию вокруг Каспия.

После этих путешествий Настя ударилась в мотоспорт. Говорит, что мечты у нее дотягиваются аж до самого "Дакара". Но сразу туда соваться - гиблое дело, поэтому она пробует себя в ралли-рейдах, пишет abw.by.

Каково это - девушке на мотоцикле, да на пределе по полям, лесам и степям? Лучше всего расскажет сама Настя:

Вдруг не понравится, потому что просто перечитал блогеров?

- У всех нас есть мечты. У кого-то более реальные - заработать на квартиру, "семерку" BMW или настроить бизнес и продавать тортики в Instagram. У кого-то менее реальные - полететь в космос или есть тортики из инстаграма и не толстеть. Я вот мечтаю проехать самый суровый ралли-марафон "Дакар", а для начала - Africa Eco Race, потому что его маршрут ближе к оригинальному африканскому "Дакару", да и бюрократии меньше. Мечта реальная, но очень уж сложная и дорогая. Но мечтать-то можно, да?

Читала недавно книгу про исполнение желаний. Там пишут, что любую мечту нужно сначала протестировать. А то вдруг продашь почку, квартиру, "семерку" BMW и уедешь на острова людей дайвингу учить, а у тебя вдруг обнаружится аллергия на морских ежей. Или не понравится, потому что ты на самом деле просто перечитал блогеров и решил, что это и есть мечта.

В общем, я решила попробовать, что такое ралли-рейды. Чтобы не оказалось, что борщ варить на самом деле лучше и интереснее. В России есть любительский Кубок по ралли, который делает штурман мирового масштаба, призер "Дакара" Алексей Кузьмич. Он же прокладывает трассы, рисует дорожные карты и делится опытом с начинающими. Состоит Кубок из пяти этапов, которые проходят с мая по октябрь в разных местах России. Заключительная гонка этого сезона проходила под Каменск-Шахтинском в Ростовской области - 1550 километров от Минска.

Гуси и "Сникерс"

Мы с товарищем Димой погрузили наши боевые КТМ в прицеп, в среду вечером выехали в сторону трассы М4 "Дон" и в четверг в полночь были уже на месте. На турбазе "Сказка" нас заселили в "пятиместный люкс" с одной комнатой и двумя диванами. Проснулись мы от криков гусей, свободно пасущихся по турбазе, и криков администратора, которая хотела эту их свободу ограничить.

В ралли все происходит быстро и по строгому графику, но первый день был относительно свободным. До 14.00 - регистрация, легенды (бумажный свиток с условными обозначениями маршрута), GPS-трекеры для отслеживания результата и техконтроль в специально отведенной зоне.

Там у меня проверили:

исправно ли работают все органы управления мотоцикла, в первую очередь фара и стоп-сигнал;

оклеен ли мотоцикл наклейками спонсоров соревнования. Огромный лист с наклейками выдали всем заранее;

читается ли стартовый номер;

есть ли вся необходимая защита: шлем, мотоботы, "черепаха", наколенники и обязательно защита шеи;

есть ли запас воды, еды ("Сникерс"), аптечка.

Инспектор проштамповал соответствующую бумажку и отправил меня готовиться дальше.

Как это работает?

Суть гонки, если упростить, - доехать до финиша по легенде с самым лучшим временем, при этом нигде не потеряться, не нахватать штрафов, не поломать себя и мотоцикл и собрать все контрольные точки. Для навигации в этом ралли использовался список точек с координатами и легенда. Нет устройства для перемотки легенды - можешь рисовать маршрут сам или ехать напрямую, а новичкам выдается весь трек. Но тогда и интерес пропадает, и я договорилась об аренде башни на гонку. Уверенности в том, что она подойдет, не было - комплект проектировали для KTM 450, а у меня 690.

Шесть хомутов и несколько болтов сделали свое дело - у меня появилась навигация, дополненная моим китайским навигатором на Android. Небольшое прямоугольное устройство сверху на фото - GPS-навигатор ICO, которым пользуются многие раллийные гонщики. Он управляется всего тремя кнопками на руле и показывает все необходимое: скорость, курс, километраж, время. Если реальный пробег не совпадает с легендой, его можно кнопками отмотать назад и двигаться дальше. У профессиональных гонщиков еще есть дополнительные экраны - повторитель курса и запасной одометр, а также специальный раллийный навигатор Unik. Но у нас пока все проще.

Пролог

Официального открытия с торжественным проездом через арку и объявлением гонщиков в этот раз не было, хотя обычно в этой серии оно есть. Мы перешли сразу к лиазону до места старта. Время на более чем 20 км пробега ограничено 30 минутами, прибыть в предстартовую зону нужно ровно в свою минуту, иначе штраф. Китайский навигатор увел меня в поля с коровами вместо нормальной дороги. Четыре минуты опоздания - отличное начало!

Все еще пытаясь понять, что происходит, куда ехать и что делать, я получила контрольную карту и вслед за 8 другими гонщиками наконец-то стартовала. Времени привыкнуть к управлению навигацией не было, разбираться пришлось на ходу, на скоростях. Еще и уворачиваться от коров и тонированных "Приор" с грибниками. Читать легенду оказалось несложно - так мне показалось до первого ее расхождения с реальностью.

Если пропускаешь развилку или ориентир - приходится возвращаться в ту же точку, отматывать до нужного расстояния легенду и пробег и начинать с этого момента заново, пока другие проносятся мимо. Надо признать, терялись все из-за небольшого расхождения в дорожной карте. А мой товарищ, который ехал не по легенде, а по самостоятельно отрисованному треку, обогнал всех не только в своем классе, но и в классе "Спорт". Пролог длился всего 17 км, все действие заняло немного больше времени, чем чтение этой статьи. "И это все?" - подумала я и отправилась обратно на базу осознавать произошедшее.

Вечером после ужина был брифинг. Мы собрались все в одной комнате и слушали про особенности завтрашнего маршрута. Нас было почти 20 мотогонщиков, в основном из России. Я, Дима и несколько ребят из Казахстана делали мероприятие международным. Мы получили по половине курицы на ужин, дорожные карты на следующий день и вместо сна отправились обслуживать мотоциклы и размечать карты.

Разметка ДК помогает ускорить считывание. Делается это яркими разноцветными маркерами. Маркеры мне подогнал механик Анастасии Нифонтовой Сергей, который приехал на ее автобусе с одним из московских гонщиков. Разметку каждый делает под себя как удобнее. Я следовала общим правилам: зеленым отмечала большие расстояния между обозначениями, красным - до 300 м, где нужно замедлиться и быть более внимательной. Красным же отмечала препятствия, но во всем этом еще нужно будет разобраться.

Тыкалась в дюны как слепой котенок

Новое утро - и новый заезд, в этот раз два круга по спецучастку длиной 85 км по песчаным грунтовкам и дюнам! Насчет дюн я переживала больше всего, потому что такого ни разу не пробовала. Только видела на видео, как в них закапываются машины и переворачиваются грузовики на "Дакаре".

С навигацией сегодня все шло отлично - так хорошо едется, когда все ориентиры и расстояния совпадают! Главное - слишком не ускоряться, чтобы не пропустить поворот, и не отвлекаться на других. Даже нашлось время полюбоваться пейзажами. Все шло хорошо ровно до дюн. Обычно на ралли-рейдах по дюнам ездят по курсам: берешь курс на 234 и едешь к точке либо напрямую, если можешь, либо лавируя между дюнами. У нас же были координаты точки, и я использовала нарисованный маршрут напрямую. Точнее, попыталась использовать.

Первую точку я взяла по легенде, а дальше что-то пошло не так. Вместо того чтобы показывать направление, навигатор пытался найти дорогу, пять раз за минуту перестраивал маршрут и вел себя неадекватно. Едешь в одну сторону, карта масштабируется, точка уходит из зоны видимости, а через 2 минуты останавливаешься, отдаляешь карту - ты совсем не там, где нужно. Да, надо было остановиться, выдохнуть и спокойно разобраться во всем.

Но не оставляло ощущение срочности - остальные-то мимо едут. Поэтому я тыкалась в дюнах как слепой котенок, на ощупь выезжала из песочницы напрямую и напрямую же через лес с поваленными бревнами искала дальнейший маршрут. Пару раз даже привалила мотоцикл и потратила силы на его поднимание. Не считая проблем с навигацией, ехать по дюнам на моем 690-м оказалось легко: песок был плотным, с разгона получалось брать в лоб даже самые высокие из них. Главное - вовремя остановиться. Бывает, что вылетаешь на небольшую дюнку, а за ней - обрыв! Уклон градусов на 70 и метра три вниз. Медленно спуститься можно, но выпрыгнуть в такое не хотелось бы.

Нам дали 3 часа контрольного времени на эти 85 км. Их все я и потратила, при этом не собрав добрую часть точек. Расстроенная, какими-то дебрями и песками я ехала то по легенде, то по навигатору на финиш. И думала, что не уложилась во время и дальше могут не пустить. Но пустили, хоть и со штрафом. Между СУ было регламентированных полчаса перерыва, за которые удалось потерять перчатки, заправить мотоцикл, отмотать легенду на начало, поломать ноготь, найти перчатки, потыкаться во все настройки в навигаторе и выставить нормальные, для навигации прямо на точку.

Второй круг получился отлично! Я нагнала время, пока добиралась до дюн по уже знакомому маршруту. И по "компасу" легко взяла половину точек, кайфуя от каждой секунды. Рассекаешь песок, вокруг - никого, только природные красоты, ты и мотоцикл. Как же все-таки важно знать свое оборудование до мелочей…

Солнце начало садиться, поэтому несколько точек пришлось пропустить и двигаться в сторону финиша. По итогу дня - 9-е место из 18 участников и легкое недовольство собой: могла бы и лучше, могла бы сразу разобраться с навигацией! Снова брифинг, получение ДК, ночь за разметкой и сон.

Последний день был скоростным и технически несложным. Главное - не поскользнуться на затвердевшем, как бетон, грунте и опять-таки не заблудиться.

Моему товарищу в этом плане не повезло, пришлось форсировать мелиорационные канавы и прыгать через огромную кучу навоза. А я привыкла к навигации, немного заблудилась, схватила штраф за превышение на участке с ограничением скорости (да, на 1 км/ч тоже считается) и по итогу заняла 8-е место. Успехом назвать нельзя, но по крайней мере я поняла, что такое ралли-рейды. Это не только скорость, но и штурманская работа, и умение быстро все просчитать и повести себя правильно в нужной ситуации.

Что по деньгам?

Пока мы ехали назад, у меня было время подбить расходы. Затраты на человека вышли следующие (в российских рублях):

7000 руб. - аренда башни;

9000 руб. - дизтопливо для машины и бензин для мотоциклов;

3000 руб. - проживание в турбазе на месте, + 2000 руб. за ночевки и еду в дороге;

6000 руб. + 2000 руб. - стартовый взнос;

1100 руб. - еда на месте на три дня.

Итого 31.100 рублей, или 490$, за пятидневное приключение, если считать дорогу его частью. Буду теперь собирать свою башню, чтобы исключить эту статью расходов. Да, ралли остаются спортом для, мягко скажем, небедных. Но, черт побери, как же здорово было! Надеюсь на следующих гонках увидеть больше участников из Беларуси!

P.S. А около Липецка, в парке Кудыкина Гора, пасутся вот такие оранжевые овцы.