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Фотофакт: На минской Комаровке продают картошку по баснословным ценам

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  • 24.11.2019, 14:14
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Фотофакт: На минской Комаровке продают картошку по баснословным ценам

Цена в 10 раз выше, чем средняя на рынках и в магазинах.

На Комаровском рынке в Минске в одной из торговых точек продают мытый картофель по 12 рублей за килограмм. Он привезен из Азербайджана. Белорусский мытый картофель стоит около 1,2−1,4 рубля за килограмм, сообщает tut.by.

В этом году в Беларуси получили урожай картошки больше, чем в прошлом. Однако белорусы следующей весной все равно могут остаться без дешевой бульбы. Причина — неурожай в Украине, где теперь востребован белорусский картофель.


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