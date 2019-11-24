The National Interest: Украина создала мощные танки для ответа России 3 24.11.2019, 14:25

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Они превосходят по характеристикам те модели, которые РФ отправляет на Донбасс.

Война на востоке Украины продолжается уже шесть лет, а правительство страны покупает модернизированные модели танков времен холодной войны в попытке получить преимущество над поддерживаемыми Россией повстанцами, пишет американское издание The National Interest (перевод — inosmi.ru).

По данным радиостанции «Радио Свободная Европа», Украинская армия в период с 2017 года по 2018 год приобрела около 150 танков Т-64.

Танк Т-64 является уникальным в сравнении с другими танками советского стиля. Он был существенным образом доработан и сильно отличался от других боевых машин в начале 1960-х годов. По сути, Т-64 в большей степени украинский танк, чем российский. Львовский танковый завод, где и производятся эти танки, является украинским. И сегодня Украинская армия является главным пользователем танков этого типа.

В процессе модернизации танк Т-64 получил значительное количество новых элементов, включая новый дизельный двигатель. Кроме того, в него теперь устанавливается автоматическое устройство заряжания для доставки снарядов в казенную часть, что позволило сократить экипаж до трех человек и уменьшить его вес. Танк Т-64 стал первым советским танком, оснащенным теперь уже ставшей стандартной 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, которая в модернизированной версии Т-64Б способна вести огонь запускаемыми через ее ствол управляемыми ракетами.

Советы не экспортировали танк Т-64 и предпочитали продавать более дешевые Т-55, Т-62 и Т-72. В течение последних десятилетий холодной войны на вооружении Советской армии находились тысячи танков Т-64, которые должны были принять участие в апокалиптической танковой войне с американскими М-1, немецкими «Леопардами» и британскими «Челленджерами».

Таки Т-64 как нельзя лучше подходили для выполнения такого рода задачи. «Этот конкретный танк по некоторым своим возможностям превосходил танки НАТО, и это преимущество сохранялось в течение 15 или 16 лет», — отметил майор Армии США Джеймс Уорфорд (James Warford) в своей опубликованной в 1992 году научной работе.

После развала Советского Союза Украине по наследству достались сотни танков Т-64… а также завод, где они производились. Модернизированный вариант Т-64БМ «Булат» получил новую броню, а также так называемую систему активной защиты, которая позволяет стрелять снарядами для перехвата приближающихся ракет. Танк Т-64 2017 года получил также новые современные тепловизоры, надежную систему цифровой связи и спутниковую навигацию.

Однако после проведенной модернизации киевские Т-64 стали значительно более современными и, возможно, более надежными, чем те Т-64, которые Россия посылает в распоряжение террористов «ДНР» и «ЛНР».