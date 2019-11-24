Российский напиток «Смешарики» запретили в Беларуси 3 24.11.2019, 14:45

Решение принял Госстандарт.

Напиток «Смешарики» из России со вкусом груши и яблока попал в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обороту в Беларуси. Об этом сообщает Госстандарт.

Производителем напитка является ООО «Здоровые продукты».

На упаковке напитки сообщается, что в 100 граммах напитка содержится 2,5117 мг витамина С, но фактически в продукте его нет. Также на упаковке неточно указано количество витаминов В6 и В1. А вот витамина РР гораздо больше заявленного: 2 мг вместо 0,215 мг, передает «Белсат».

Эксперты полагают, что это вводит потребителей в заблуждение и создает угрозу их жизни и здоровью.