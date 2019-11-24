Клоуны больше не нужны Алексей Мельников

24.11.2019, 14:48

Алексей Мельников

Времена изменились.

Все в жизни должно занимать свое место. Не следует выходить за флажки.

Назначить пропагандистов Симоньян и Фадеева правозащитниками, это все равно, что дать в кино роль главного блюстителя нравственности Собчак или «хранительницы семейного очага» — Канделаки. Зрители посмеются забавной выдумке режиссера и только.

Потому что предмет занятий Симоньян и Фадеева, равно как их биографии, соотносится с правозащитой (всегда направленной против властей), как отделенные друг от друга на миллионы лет галактики. Клоунада какая-то.

И надо быть большими чудаками, как наши власти, чтобы считать, — уберем или серьезно ограничим настоящих правозащитников, назначим «своих людей» и они «перехватят» у «оппозиции» повестку дня. Точнее, создадут видимость защиты прав граждан.

Кроме того, есть еще одно соображение. У вас правители, по меньшей мере два десятка лет вся власть в руках, «вертикаль» построена, все «в асфальт» закатано. И что-то, оказывается не так с защитой прав людей? Что же вам не хватает? Власти? Для чего понадобилось создавать при «Единой России» «правозащитный центр»? Вместо уничтоженного вами «За права человека» Пономарева. Вы в Кремле еще «Мемориал» прикажите запретить и создайте при «Единой России» свой «Мемориал» с Мединским и Соловьевым во главе.

Власти не понимают главного – статус кво, все как было, сохранить не удастся. Наклепать, как в «нулевые\», во времена роста уровня жизни, пластмассовые организации, которые будут отвлекать внимание от проблем, не выйдет. Времена изменились.

Идет тотальное обеднение граждан, которое власти остановить не могут. Ограбленные Москвой регионы. Медицина, образование в ужасном состоянии. Власть – тотальная ложь и набивание карманов чиновниками сверху донизу, перевод денег на Запад, вывоз семей. Безраздельное господство ФСБ, МВД, прокуроров и следователей. В мало боеспособной как целое российской армии дедовщина. Никакой перспективы у страны нет. Ноль. И все покрывают ложь и самообман.

Послушайте рассказы приезжающих из Китая – российская отсталость на фоне технологического прогресса производит гнетущее впечатление.

И что здесь могут сделать придуманные властями пластмассовые организации, которые служат той же власти? Вопрос риторический.

Медведев ополчился на «едроссов», которые идут самовыдвиженцами, пряча от избирателей принадлежность к партии чиновников и близких к ним бизнесменов, обогатившихся на общественных фондах. Но их жизнь заставляет, потому что «партия власти» вызывает ненависть, массовое желание удалить ее из власти, словно это – гнилой зуб. Вот и вся оценка работы властей, загнавших нашу страну в тупик.

От создания фейковых организаций с одиозными лицами во главе лучше не будет. Клоуны больше не нужны. Ни власти, ни их «единые россии» уважать люди не станут. Единственный разумный путь для властей – признать, что время марионеток закончилось.

У гражданского общества есть свой голос, свои организации, свои лидеры. И следует вести диалог с ними, обсуждая реальную повестку дня. Властью делится придется и нужные гражданам реформы проводить необходимо. Иначе, как бы сильна не казалась сегодня власть, страна придет к тому, что она на данный момент заслужила – катастрофе.

Алексей Мельников livejournal.com