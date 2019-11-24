Россия совершила самострел дуплетом Владимир Мозговой, «Новая газета»

24.11.2019, 14:57

Иллюстрационное фото

Страну могут погнать из международного спортивного движения пинками.

Снега в Москве еще нет, а снежный ком новостей накатывает со страшной силой. Вслед за известием об отстранении пятерых функционеров Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и остановкой процесса восстановления статуса организации подоспела и главная новость: комитет по соответствию Всемирной антидопинговой организации (ВАДА) рекомендует намеченному на 9 декабря исполкому объявить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим требованиям и временно отстранить. Эти прямо не связанные между собой события как минимум предвосхищают

запрет на полноценное участие России в Олимпийских играх 2020 г. в Токио, что ВАДА, в соответствии с принятым в прошлом году новым стандартом, имеет полное право сделать.

Привычный разговор о происках врагов в данном случае совершенно неуместен — Россия в лице известных и неизвестных общественности структур сама все сделала для того, чтобы ее снова уличили в обмане — уже как злостного рецидивиста. Если драматические для отечественного спорта последствия «победоносной» домашней Олимпиады в Сочи-2014 и были учтены, то весьма своеобразно. Это касается и возможного изъятия части базы данных Московской антидопинговой лаборатории, и деятельности руководства российской легкой атлетики по восстановлению ее статуса. В обоих случаях защита, по мнению вышестоящих международных спортивных организаций, велась негодными методами, не сильно отличающимися от тех, за что Россию и прессуют уже четвертый год.

Министр спорта РФ Павел Колобков выступает на конференции Всемирного анти-допингового агентства. Фото: Reuters

…Конец нынешнего года, несмотря на оптимистичные заявления главных российских спортивных чиновников, на самом деле ничего хорошего и не обещал. И министр спорта Павел Колобков, и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, признавая наличие определенных проблем, олимпийские перспективы России сомнению не подвергали: мировое спортивное сообщество за нас, работа над ошибками проведена и оценена достойно, страна возвращает утраченные позиции где-то даже не без блеска, горизонт в основном чист. Касаемо расследования по изменениям в базе данных, которое вел комитет по соответствию ВАДА, то ответы на 31вопрос, равно как и дополнительные разъяснения, были даны российской стороной вовремя, и содержание должно было удовлетворить проверяющих.

Но, как выяснилось, не удовлетворило. Похоже, прав был глава РУСАДА Юрий Ганус, который на всех перекрестках кричал о том, что дело плохо и российский спорт ждет еще большая катастрофа, чем «послесочинская». Его апокалипсические пророчества сверху если и комментировали, то слегка снисходительно — мало ли о чем можно кликушествовать, и вообще надо делом заниматься, а не пиаром. Ганус между тем твердил, что обвинения в подлоге серьезны, что на них будет непросто, если вообще возможно, убедительно ответить, что вина неизвестных исполнителей, хозяйничавших в переданной ВАДА базе данных, определенно доказана.

К словам человека, который за год после восстановления РУСАДА в правах даже недругов убедил, что Россия реально встала на путь исправления, наверняка следовало отнестись серьезнее. База данных как одно из главных условий восстановления РУСАДА в правах, пусть не без задержки, но была передана в январе. Огромный массив данных относился к периоду 2012–2015 годов и мог содержать немало интересного, репутационные потери были неизбежны, но ВАДА заверила, что все обнаруженные нарушения будут считаться индивидуальными, что было хоть неприятно, но терпимо. Хуже стало, когда в результате кропотливой работы по сверке оригинала базы данных с копией, переданной ранее ВАДА беглым экс-руководителем Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, обнаружились «нехорошие» изменения, вплоть до исчезновения отдельных файлов.

На вопросы по поводу подозрительных входов в систему и следовало дать ответы российской стороне. Похоже, этим занимались те же специалисты по информационным технологиям, которые были привлечены для ведения следственных действий по «делу Родченкова» СК РФ (база данных под его контролем с 2016 года). Со слов министра спорта, проблемы несоответствия оказались чисто технические, по поводу чего и были даны вроде бы исчерпывающие ответы.

Как следует из заявления комитета по соответствию, «технический» характер ответов российской стороны экспертов, очевидно, не устроил. Какие-то подробности будут разъяснены после заседания исполкома ВАДА, на котором пощады ждать не приходится — даже с учетом того, что в состав исполкома входят не только очевидные недруги. Первым под нож новых санкций, увы, в этом случае попадет РУСАДА — нынешняя команда, которая не имеет никакого отношения к сомнительным делишкам, но будет вынуждена по уставу расплатиться за все хорошее, что наворотили умельцы прошлого и настоящего. МОК по новому стандарту тоже обязан будет подчиниться решению ВАДА и отстоять российских олимпийцев Томасу Баху и другим сочувствующим будет чрезвычайно трудно. Есть еще, конечно, защита юридическая, в случае неблагоприятного развития событий останется надеяться только на нее, но этот путь ничего не гарантирует.

…А больше всего, как обычно, пострадают невиновные. Чистые спортсмены будут отвечать не за допинговые нарушения коллег, а за неблаговидные действия своих «защитников».

Как это случилось в истории с неудачным восстановлением в правах российской легкой атлетики, которая под санкциями уже четыре года. ВФЛА отказывали в возвращении 12 (!) раз, только что она одномоментно лишилась верхушки из пяти функционеров, а президент федерации Дмитрий Шляхтин уже подал в отставку. Это стало результатом 15-месячного разбирательства с так называемым делом Данила Лысенко о фальшивой справке. Сам прыгун в высоту и его тренер Евгений Загорулько лишены права выступать и тренировать за нарушение антидопинговых правил, пятерка начальников — за возможное содействие в фальсификации.

Ныне уже трехкратная чемпионка мира, прыгунья в высоту Мария Ласицкене с лета безуспешно боролась с «нескончаемым позором». Сейчас, когда гром грянул, Ласицкене снова призвала основных фигурантов покинуть свои посты незамедлительно, не дожидаясь окончательного вердикта, «и никогда не возвращаться»: «Наша легкая атлетика в агонии, и медлить больше нельзя. Мы уже потеряли четыре года… Новая команда, задача которой была вывести нас из допингового кошмара, оказалась не лучше старой. А в чем-то даже хуже».

Если иметь в виду громкое «дело Лысенко», то точно — хуже. С первого момента, когда в прессу просочились подробности произошедшего с одним из талантливейших молодых прыгунов в высоту, не покидало ощущение, что такого не может быть. Лысенко отстранили от соревнований еще на исходе лета 2018-го года за пропуск внесоревновательных допинг-тестов. Самое большее, что грозило спортсмену при отсутствии убедительных оправданий за три пропуска, — двухлетняя дисквалификация.

Но дело приняло совсем иной оборот, когда выяснилось, что в качестве оправдания за пропущенный допинг-тест Лысенко предъявил поддельную медицинскую справку — в природе не оказалось ни такого медицинского учреждения, ни таких врачей. То, что верхушка ВФЛА, по крайней мере, могла быть в курсе фальсификации, и стало причиной длительного расследования, а отстранение означает, что содеянное сочтено доказанным.

Весь ужас ситуации в том, что «отмазка» оказалась на уровне мышления третьеклассника, который, опасаясь отцовского гнева, переправляет в дневнике двойку на пятерку. С учетом ситуации, когда под микроскопом изучается каждый шаг опальной организации, прибегать к липовой справке и врать в открытую было верхом идиотизма — другого слова не подберу.

Одна простенькая мысль о возможных последствиях должна была остановить участников «операции прикрытия» — но не остановила.

Ментальность тому виной или что-то другое — уже неважно. Важно, что причиной грядущего и, скорее всего, неизбежного наказания, послужили не происки врагов, не пресловутая русофобия, а самое что ни на есть собственное преступное разгильдяйство и не усвоенные за четыре года элементарные уроки.

Специалист аккредитованного WADA института оформляет допинг-пробы атлетов.

Фото: Reuters

…Вердикт по «базовому» делу должен быть вынесен 9 декабря, на подачу возможной апелляции российской стороне будут даны три недели. В эти же сроки «вам отказано окончательно» могут сказать российской легкой атлетике, восстановление которой в правах к лету нынешнего года считалось делом почти решенным.

Как ни странно это слышать нашим горе-патриотам, но России в спорте и вправду готовы были открыть зеленую улицу, несмотря на перманентно негативный политический фон и старания явных недоброжелателей. Нам сочувствовали вплоть до того момента, когда спасатели отечества на блюдечке преподнесли почти сдавшейся «инквизиции» такие подарки, которые невозможно игнорировать. Самострел получился дуплетом.

Владимир Мозговой, «Новая газета»