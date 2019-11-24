Виталий Квашук: B Гомеле все дороже, чем в Киеве и Баку 2 24.11.2019, 15:39

2,372

Виталий Квашук

Украинский футболист поделился мнением о ценах в Беларуси.

Украинский полузащитник "Гомеля" Виталий Квашук поделился мнением о городе на берегах Сожа, пишет pressball.by.

- Pуководство пообещало премиальные. Но дело не в деньгах — все в "Гомеле" и так хотят остаться в высшей лиге

- Какими были первые впечатления от города?

Я привык к мегаполисам. Гомель, конечно, относительно большой город, но это не Минск и - не Киев. Мне тяжело было найти квартиру. Очень. Цены тут вообще какие-то неадекватные.

- В Гомеле дороже, чем в Киеве?

- Больше скажу — здесь все дороже, чем в Баку, где я раньше играл. Там я снимал за 500 долларов квартиру на 100 с чем-то "квадратов" в новостройке. Квартира была просто топ! До набережной было пять минут ходьбы. В Гомеле двухкомнатная квартира стоит 450 долларов. Я этому был немного удивлен.

- Куда отдыхать выбираетесь?

- Да никуда. Семью я не привез из Киева, никуда не ходил и не хожу. Один раз полчаса прогулялся по парку, и нигде особо больше не бывал. За весь сезон, возможно, лишь дважды посещал кафе. На рыбалку езжу и сижу дома.

- Знаменитые гомельские насекомые вас кусают?

- Заели прилично. Меня в команде все предупреждали: "О! Сейчас пойдут мошки! Будь готов!" И они задалбывали прилично. А ребята говорили, что в прошлом году было еще хуже. Однажды я поехал на рыбалку. Поставил палатку, захожу внутрь, а там — беда. Такой рой мошек, что просто не знал, что делать. В итоге психанул, разобрал палатку, развернулся и уехал, — сказал Квашук.