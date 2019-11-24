«Apple на это просто не пойдет» 12 24.11.2019, 15:50

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Госдума приняла закон о предустановке российского софта на всех гаджетах, продающихся в РФ.

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О защите прав потребителей». Теперь «при продаже отдельных видов технически сложных товаров на них будут устанавливать российское программное обеспечение». Если проще — продавцам гаджетов в России придется предварительно внедрять в них отечественный софт, пишет корреспондент отдела политики Лилит Саркисян для «Новой газеты».

Закон уже одобрили в Совете Федерации, дело осталось за подписью президента. О том, как может работать новый закон, рассказали эксперты.

С инициативой законопроекта, запрещающего продавать в стране технику без отечественного ПО, еще в феврале этого года выступила Федеральная антимонопольная служба. Поправки относились к закону «О связи» и были гораздо более конкретны. Тогда говорилось о браузере, антивирусе, программе геопозиционирования и мессенджере, которые должны были устанавливаться на смартфоны, планшеты, ноутбуки и стационарные компьютеры массой до 10 кг.

Главным лоббистом проекта эксперты называли «Яндекс», а главным критиком — Apple. Официально компания ничего не подтверждала и не опровергала, но близкие к ней источники говорили, что она может изменить бизнес-модель в России и отказаться от прямых продаж на нашем рынке. Против закона тогда же выступил Роспотребнадзор.

Зато нынешнюю инициативу, внесенную в Думу группой депутатов, приняли довольно быстро: с момента ее внесения в середине июля до принятия в конце ноября прошло всего четыре месяца.

Ясностью новые поправки к закону «О защите прав потребителей» не отличаются. Какие «технически сложные товары» попадут под его действие, в тексте не уточняется. Авторы инициативы делегировали правительству составить список девайсов (например, смартфоны, компьютеры и устройства «смарт-ТВ»), а также программ, которые надо установить заранее.

— Закон, по большому счету, не обязывает ничего и ни к чему — в отличие от закона, который разрабатывала ФАС в начале года, — считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. — Там было более-менее понятно, что проект поддерживался компаниями холдинга [Алишера] Усманова и другими при условии, что не пострадают действующие соглашения с тендерами.

Нынешний же закон очень странный, вряд ли он когда-нибудь будет нормально работать. Говорить о каких-то интересантах здесь сложно.

Законопроект, инициированный в начале года ФАС, обсуждался экспертами на площадке аналитического центра при правительстве. Среди них был Антон Гуськов, директор по связям с общественностью Российской Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. Ассоциация тогда выступала против инициативы, но, по крайней мере, была возможность это обсуждать. В нынешнем виде закон приняли без дискуссий.

— Концептуально идея нового закона близка к законопроекту ФАС, но по форме она совершенно другая, — говорит Антон Гуськов. — Поправки теперь к закону «О защите прав потребителей», а это диаметрально противоположные законы [с законом «О связи»]. Даже профильный комитет — это не комитет по информполитике, а комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Декларируемая цель поправок — защита прав потребителей. Их авторы считают, что предустановленный софт дает людям возможность не загружать дополнительные приложения и программы. Но не обошлось без протекционизма: новые нормы должны повысить престиж российских программ на международном интернет-рынке и уравнять их в конкуренции с иностранными компаниями.

При этом магазины типа App Store или Google Play и есть площадка для развития российских технологий, уверен Гуськов. «Я все время привожу в пример Prisma и FaceApp. Летом эти приложения были суперпопулярны не только в России, но и во многих других странах. То, что они в этих магазинах, и позволяет им выйти на международные рынки. Если этот канал свернут, российским приложениям будет тяжелее».

Гиганты вроде «Яндекса» или Mail.ru Group не испытывают недостатка в продажах, продолжает он.

Пострадать могут маленькие компании, которые не умеют лоббировать свои интересы в отношениях с государством.

— Я буквально на прошлой неделе купил российский телефон, — рассказывает о личном опыте Карен Казарян. — У меня был предустановлен «Яндекс» и еще полтора десятка российских приложений — без всякой законодательной нормы. На основе договоренностей вендоров и компаний. Когда потребителям обеспечивается выбор, это хорошо. Когда ты можешь сменить браузер, это правильно. Но когда вы начинаете выбирать победителей, это означает, поле для конкуренции сужается.

Не все зарубежные компании, работающие на территории России, могут согласиться с требованием закона. «Если это будет требование предустановки в жесткой форме, я предполагаю, что компания Apple на это просто не пойдет, — говорит Казарян. — Зачем им это надо? Можно по пальцам пересчитать случаи, когда они шли на такие шаги. И это был скорее жест доброй воли с их стороны».

Предустановка обязательного российского софта для международной компании может означать угрозу безопасности данных своих пользователей. Вся политика Apple направлена против этого. Возможные последствия закона — уход Apple с российского рынка или изменение бизнес-модели компании, считает Гуськов.

— Сегодня все очень прозрачно и легально: Apple сам ввозит свои устройства и сам их сертифицирует. Это называется прямой импорт. Возможен вариант, когда компания перестанет это делать самостоятельно. Товар будет попадать в Россию не от Apple, а от их реселлеров, непонятно как довезенный сюда. Глобально Apple будет продавать то же количество телефонов, просто они не будут сами доставлять их в Россию. На этом заработают контрабандисты и серые продавцы. Большие торговые сети вроде re:Store или М.Видео не смогут покупать левый товар, а вот ребята с условной «Горбушки» — вполне.

Журналисты направили в российское представительство Apple запрос с просьбой дополнительно пояснить ситуацию.