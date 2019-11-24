В Бресте в знак протеста снова «кормили голубей» 1 24.11.2019, 16:18

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Фото: b-g.by

Брестчане не верят властям и уверены, что скандальный аккумуляторный завод работает.

Днем 24 ноября на площади Ленина в Бресте прошло традиционное кормление голубей в знак протеста против аккумуляторного завода, пишет «Брестская газета».

Основной темой встречи стала экскурсия, которую 21 ноября организовали местные власти, чтобы «снять имеющиеся у активистов вопросы», и на которую руководство предприятия не пустило лидеров движения против завода Демьяна Лепесевича и Дмитрия Бекалюка. Не внесли в список тех, кто попадает на экскурсию, и троих приглашенных ими специалистов. Активисты заявили, что без специалистов на заводе им делать нечего и разъехались. Но телесюжеты и текстовые материалы с фото в СМИ с комментариями председателя горисполкома Александра Рогачука не убедили их в том, что завод не работает.

«Я понимаю, если бы Рогачук внезапно бы туда приехал, особенно вечерком в субботу, и посмотрел, чем они там занимаются – это было бы серьезно. А если им за две недели сказали, что будет экскурсия, давайте, готовьтесь… За это время завод можно выдраить до зеркального блеска. Власти утверждают, что завод не работает только на основании того, что он не выпускает аккумуляторы. Хотя мы неоднократно говорили, что его работа – это и выпуск пластин, и утилизация отработавшей кислоты. Ведется ли утилизация отработанных остатков, как она делается, на каком основании, куда это все девается – на эти вопросы могли ответить наши специалисты, но их на завод не пускают», – высказал свое мнение активист Олег Вялов.

Блогер Александр Кабанов заявил, что не может считать объективной информацию, которую дают не специалисты или заинтересованные лица:

«Было бы абсолютно нормально и со стороны «АйПауэр», и со стороны городских властей, если бы туда все-таки попали Бекалюк и Лепесевич. И они бы сказали: да, вопросов нет, все нормально. Не пустить их потому, что они якобы дают необъективную информацию – время уже давно показало, что информацию дают объективно именно активисты. И завод стоит, и он законсервирован именно потому. Если бы верили той информации, которую дают наши оппоненты, завод уже давно бы работал и были бы большие проблемы».

Фото: b-g.by

Активист Дмитрий Бекалюк подчеркивает: говоря, что завод осуществляет производственную деятельность, он имел в виду не производство аккумуляторных батарей.

«То, что Александр Степанович пришел и увидел, что линия по производству аккумуляторов не работают – да, она не работает. Но на встрече в ДК я говорил о том, что появляются отходы от производственной деятельности: от разборки аккумуляторных батарей, от переработки уже сделанных пластин. То, что эта деятельность ведется, подтверждают фото и телесюжеты, которые я видел после экскурсии. Поэтому и не пустили туда специалиста – Демьяна Лепесевича. Он бы показал, какие производственные процессы могут идти на заводе, судя по состоянию оборудования».

По его словам, после экскурсии было отправлено письмо министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрею Худыку с просьбой обязать «АйПауэр» предоставить активистам документы для проведения общественной экологической экспертизы проекта завода.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта.

14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис приостановил строительство аккумуляторного завода до устранения выявленных нарушений.

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.

Активисты заявляют, что будут выходить на площадь и нести круглосуточное дежурство возле завода, с фото- и видеофиксацией до тех пор, пока предприятие не будет закрыто.