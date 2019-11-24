«Вылазка» к врагу с дымовой завесой: появились впечатляющие фото учений танкистов ВСУ 24.11.2019, 16:55

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Фото: Facebook

Учебные мероприятия проходят во всех воинских частях Операции Объединенных сил на Донбассе.

В зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе прошли учения танкистов совместно с артиллерийским резервом, поле боя укрыли дымовой завесой.

Об этом сообщили на странице штаба ООС в соцсети Facebook, пишет «Апостроф».

Фото: Facebook

"На боевых машинах военнослужащие отработали выход в район ожидания, где приняли в подчинение противотанковый артиллерийский резерв. После этого совместно осуществили выход в район расположения противника для нанесения ему огневого поражения", - сказано в сообщении.

Как уточнили в штабе ООС, свое передвижения полем боя танкисты прикрывали установлением дымовой завесы.

"Для поддержания надлежащего уровня боевой готовности резервов, подобные учебные мероприятия продолжаются во всех воинских частях Объединенных сил", – подчеркнули в штабе.