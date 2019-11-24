В Нью-Йорке отметили 100-летие установления дипломатических отношений между Польшей и США 24.11.2019, 16:29

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Концертный зал Карнеги-холл на Манхеттене был переполнен.

В Нью-Йорке состоялся большой праздничный концерт по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Польшей и Соединенными Штатами Америки, пишет «Польское радио».

Торжественное мероприятие было организовано в рамках Международного фестиваля «Шопен и друзья». Концертный зал Карнеги-холл на Манхеттене был переполнен, а на сцене выступили выдающиеся музыканты, - рассказал организатор фестиваля Мариан Жак.

«Художественные директоры думали о том, чтобы показать и польскую музыку, и американскую – так, чтобы это было связано с данным юбилеем», - отметил Мариан Жак.

Концерт состоялся под почетным патронатом генерального консула Республики Польша в Нью-Йорке.

Польша и США установили дипломатические отношения в 1919 году, спустя несколько месяцев после восстановления независимости польского государства. Первым представителем Соединенных Штатов в Польше был дипломат Хаг Гибсон. Первым послом польского государства в США был князь Казимеж Любомирский.