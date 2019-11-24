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Правда о «выборах»
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Брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу

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  • 24.11.2019, 16:35
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Брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу

Монополия БАТЭ нарушена.

В матче 29 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Витебск» (1:0) и за тур до конца впервые в своей истории завоевало золотые медали, пишет by.triibuna.com.

Команда Марцела Лички набрала 72 очка и стала недосягаемой для соперников.

БАТЭ, победивший сегодня минское «Динамо» (3:0), с 67-ю очками останется на второй строчке. Прервалась 13-летнее превосходство борисовчан, когда клуб подряд завоевывал золотые медали чемпионата.


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