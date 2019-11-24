Они лишили БАТЭ чемпионства – вот что яркого в их жизни было до события 12 24.11.2019, 16:49

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Взяв 13 титулов подряд, БАТЭ оступился.

Оступился в первый же полный сезон без Анатолия Капского, пишет tribuna.com.

Борисов не был плох, но и не был так хорош, как свергнувший его претендент. Брестское «Динамо» выдало мощнейший сезон. Даже БАТЭ идеальных образцов редко держался такого же графика в наборе очков.

В составе Бреста многие стали чемпионами впервые, но это не значит, что они жили до этого постно и грустно.

Сегодня в матче 29 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Витебск» (1:0) и за тур до конца впервые в своей истории завоевало золотые медали.

Сергей Кисляк

Бывший кэп минского «Динамо», которого в столице в разгар чемпионской гонки-2010 сослали в дубль. Уже тогда мечтал дернуть БАТЭ – и вот. Гроза Шимусика. Почти что брестский в Бресте. Впервые чемпион.

Габи Кики

Буквально прорвался в Беларусь. В минском «Динамо» камерунца не захотели, а в Могилеве с подачи Александра Седнева оставили, но на самых минимальных финансах. Через полтора года случился переезд в Брест, где Габи понадобился уже не как опорный хавбек, а как центральный защитник. Очень мощный парень, постоянно подкасывающий шорты. Обожает моднявые кепки, засматривается на девушек, не понимает русского, когда его критикуют. Может выбесить соперника, чеканя мяч прямо во время матча.

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Олег Веретило

Пару лет назад казалось, что ему всё. В столичном «Динамо» капитан был списан как балласт, в Польше провалился, приглянулся только «Минску». В Бресте стал основным и незаменимым. Впервые чемпион.

Павел Нехайчик

Одна из самых выгодных продаж в истории БАТЭ (за 2,8 миллиона евро московскому «Динамо»). Шесть раз с Борисовом становился чемпионом. Седьмое чемпионство – брестское. В 30 выдал самый результативный белорусский сезон.

Самый невозмутимый и самый веский человек в команде. Капитан.

Денис Лаптев

Даже переехав в медийный Брест, продолжает молчать. Поэтому мы не знает, говорит ли Лаптев до сих пор на трасянке. Партнеры отмечают, что Денис суров на тренировках и может напихать тому, кто плохо работает.

Александр Нойок

Бельмондо из Херсона, король симуляции. Еще одна жертва минского «Динамо», где Гуренко и Чиж культивировали подозрительность. Чтобы сбежать из Минска в Брест, выкупил себя за 150 тысяч долларов. Уже понятно, что не зря. Впервые чемпион. Готов играть за сборную Беларуси.

Артем Милевский

Легенда для товарищей и украинцев, падший ангел для белорусов. Перебрался в Брест, чтобы отбирать трофеи у БАТЭ, который его когда-то передумал подписывать в последний момент. Отобрал кубок, суперкубки, чемпионство тоже отобрал в 34.

Любимец женщин (и даже Тины Канделаки) и любитель пива.

Максим Витус

Муж дотерши-красотки – опасный человек. Только с его помощью «Вильярреал» сумел обыграть минское «Динамо» в Лиге Европы. Так считал Юрий Чиж, заподозривший – ну конечно же! – футболиста в сдаче матча. Впервые чемпион.

Александр Павловец

За основу своего первого клуба – БАТЭ – так ни разу и не сыграл. Анатолий Капский вставлял подопечным за то, что отдали талантливого защитника в Жодино. Там Павловец вырос до капитана молодежки, а из «Торпедо-БелАЗ» ушел минувшей зимой, потому что оттуда выгнали Олега Кубарева. Тоже ради Бреста выкупил свой контракт. Первый сезон в «Динамо» – и сразу чемпионский.

Павел Савицкий

Анфа́н тери́бль, яблоко раздора – кажется, в белфутболе Савицкий целую вечность, хотя ему всего 25. Упорхнул из Гродно, поссорив «Неман» с Брестом, и принялся собирать трофеи. А мог начать раньше, ведь в БАТЭ звали не раз. Недавно стал отцом, а вот основным в составе является не всегда. Вообще, Павел – это котик. Морской.

Александр Гутор

Дитя асфальта (такое покрытие было в СДЮШОР) и в сердце настоящий динамовец, долгие годы работал на благо БАТЭ: совсем юнцом вывел Борисов в первую группу Лиги чемпионов, пять раз с ним выиграл ЧБ, а потом…сбежал обратно в родное минское «Динамо», чтобы творить историю с ним, однако дело это оказалось непростым. Золото взять удалось уже с другим «Динамо», брестским, а со столичным были незабываемые проходы в группу Лиги Европы, второй – с сумасшедшей серией пенальти против «Зальцбурга». Гутор обладает удивительным качеством – он всегда хорошеет под началом Василия Хомутовского, который тоже сейчас в Бресте.

Алексей Хобленко

Воспитанник киевского «Динамо», удивленный законопослушностью белорусов на дорогах, – тайное оружие Марцела Лички: человек помногу сидит на скамейке, но если уж встает, мало никому не кажется.

Михаил Гордейчук

Залечил очень тяжелую травму и в конце прошлого сезона ушел из БАТЭ, чтобы сменить обстановку, однако в родном Казахстане полешук (такой вот парадокс) провалился и не задержался. Борисов особо не рвался его возвращать, а вот Брест для глубины состава подписал – и не прогадал, как и сам Гордейчук, выигравший ЧБ в седьмой раз.

Роман Юзепчук

Родственник Владимира Юрченко тоже свалил из минского «Динамо» и тоже выкупил сам себя. Пока на подхвате. Впервые чемпион.

Дениш Дуарте

Приехал в Брест прошлым летом в статусе загадочного защитника-забивалы из португальского Д2. Был капитаном дубля «Витории Гимараэш», в «Динамо» тоже стал основным. Любит компьютерные игры и тренажерку. По характеру данные противоречивы. Кто-то говорит, что Дениш молчун, а кто-то уверяет – что невероятно расслабленный парень, который даже перед важными матчами не прочь поболтать. Впервые чемпион.

Марцел Личка

Главным тренером «Динамо» его сделали обстоятельства, они же подарили первый опыт самостоятельной работы в элитном дивизионе. Разбирается в театре, высказывается на общественно-политические темы, зазывает оппонентов на бокальчик вина – не самый типичный персонаж для белфутбола. Клуб перед сезоном подумывал о замене, а сейчас Личка говорит, что ему предлагают остаться в Бресте надолго