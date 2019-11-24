Конгресс Боливии одобрил законопроект, запрещающий Моралесу участвовать в выборах 2 24.11.2019, 17:14

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Фото: Reuters

В стране будет проведено новое всеобщее голосование.

Обе палаты боливийского парламента единогласно одобрили законопроект об отмене результатов президентских выборов 20 октября и о проведении нового всеобщего голосования, передает русская служба ВВС.

Новый законопроект фактически лишает возможности участвовать в выборах бывшего президента Боливии Эво Моралеса, находившегося у руля почти 14 лет.

Подписать документ должна будет исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, давний критик экс-президента.

Моралес ушел в отставку в воскресенье 10 ноября на фоне продолжавшихся в Боливии несколько недель акций протеста по поводу спорных результатов президентских выборов. Моралес назвал события "гражданским государственным переворотом", но заявил, что уходит ради стабильности в стране. Сейчас бывший президент находится в Мексике. Несколько дней спустя временным президентом объявила себя сенатор боливийской оппозиции Жанин Аньес.

Точная дата выборов пока не называется. Ее должна будет назначить специальная комиссия.

Без Моралеса?

Одобренный конгрессом законопроект запрещает баллотироваться на пост президента тем кандидатам, которые занимали эту должность два срока подряд. Таким образом экс-президент Боливии Эво Моралес не сможет принять участие в президентской гонке.

"Кворум палаты депутатов единогласно принял проект закона "Об исключительном переходном режиме для проведения всеобщих выборов", - говорится в сообщении палаты депутатов в "Твиттере".

🔴#AHORA Pleno de la Cámara de Diputados aprueba en grande y por unanimidad el Proyecto de Ley de "Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales". pic.twitter.com/LOFvqcBuFx — Diputados Bolivia (@Diputados_Bol) November 23, 2019

Ранее законопроект одобрила палата сенаторов. Жанин Аньес написала в "Твиттере", что подпишет документ в воскресенье в 10 часов утра.

Аньес ранее говорила, что не будет подписывать закон, предусматривающий защиту экс-президента Боливии Эво Моралеса от уголовного преследования.

"Я приняла ясное и твердое решение: я не буду подписывать этот закон. Мы не можем предоставлять защиту тем, кто обманывал боливийцев, подвергал их преследованию и насмехался над ними", - сказала она.

Накануне министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо подал жалобу на Моралеса в прокуратуру, обвинив экс-президента в призывах к мятежу и терроризме.

Мурильо утверждал, что в распоряжении властей имеется запись разговора Моралеса с одним из его сторонников, на которой бывший боливийский лидер якобы дает советы о том, как организовать блокаду столицы страны Ла-Паса.

Скандальные выборы

Эво Моралес ушел в отставку 10 ноября на фоне продолжавшихся в Боливии акций протеста по поводу результатов президентских выборов. Оппонент Моралеса Карлос Меса и его сторонники заявили о нарушениях в ходе голосования, отказались признавать итоги выборов, и потребовали проведения нового голосования.

Международные наблюдатели также заявили о нарушениях на выборах. Представители Организации американских государств обнаружили поддельные подписи и массовые манипуляции с результатами.

Сам Моралес утверждал, что победил в первом туре и получил мандат на четвертый президентский срок. Однако это шло вразрез с результатами референдума 2016 года, запретившего ему занимать этот пост в четверый раз.

Фото: AFP

Жанин Аньес заявила, что не будет защищать Моралеса от уголовного преследования

После нескольких недель протестов командующей вооруженными силами Уильямс Калиман призвал Моралеса подать в отставку.