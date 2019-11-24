Мы - свободные люди, мы - европейцы, мы - вместе11
- Иван Немира, europeanbelarus.org
- 24.11.2019, 17:44
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У нас общие герои, общие символы, общая история и общее будущее.
Тысячи белорусов вышли в Вильнюсе на шествие, посвящённое перезахоронению героев восстания 1863-1864 годов. Сотни национальных флагов, непередаваемое словами настроение и дух единения.
Видел вживую президентов Польши и Литвы - Анджея Дуду и Гитанаса Науседу. Присутствовали представители почти всех демократических партий и движений. Кастусь Калиновский смог объединить всех белорусских демократов чего не было вот уже два десятилетия. Вместе шли левые и правые, атеисты и христиане, беларусы, поляки, литовцы, украинцы, латыши.
В Вильнюсе был дан сигнал всем совковым диктаторам: мы - свободные люди, мы - европейцы, мы - вместе. У нас общие герои, общие символы, общая история и общее будущее. Мы солидарны друг с другом и вместе будем противостоять имперской экспансии Кремля, бороться за свою свободу и независимость, как это было 150 лет назад.
Белорусы вернулись из столицы Литвы уже немного другими. Мы привезли атмосферу свободы. Перезахоронение повстанцев - это тот импульс который дал нам возможность почувствовать себя нацией и поверить в победу над диктатурой.
День, когда для поездки в Литву нам не будет нужна виза, а восточная граница Европейского союза будут проходить под Смоленском, стал намного ближе.
Иван Немира, europeanbelarus.org