Видеохит: Медведь решил стать мастером боевых искусств 24.11.2019, 18:06

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Гималайский медведь устроил шоу в зоопарке Китая.

Гималайский медведь, снятый на видео в одном из зоопарков Китая, явно не очень-то любит скучать, пишет сайт 120.su.

Вместо того, чтобы проводить время в праздности и покое, мишка вооружился палкой и принялся показывать посетителям настоящее шоу, тем самым доказав, что из него вполне может получиться мастер боевых искусств.

Зрители, посмотревшие короткий забавный видеоролик, оценили старания медведя и добавили, что если так пойдёт дальше, то, вполне вероятно, знаменитой кунг-фу панде из мультфильма придётся потесниться.