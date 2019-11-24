Сын президента Бразилии заподозрен в незаконном присвоении госсредств 1 24.11.2019, 18:17

Флавио Болсонару

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По версии следствия, Флавио Болсонару присваивал деньги, причитавшиеся для зарплат фиктивным сотрудникам.

В Бразилии возбуждено еще одно расследование в отношении Флавио Болсонару - старшего сына президента страны Жаира Болсонару. Его подозревают в том, что он, работая депутатом парламента штата Рио-де-Жанейро, указывал в списке своих подчиненных людей, которые в действительности не работали на него, сообщает прокуратура в Рио-де-Жанейро в воскресенье, 24 ноября, пишет «Немецкая волна».

Следователи считают, что таким образом сын президента незаконно присваивал деньги, получаемые от государства для зарплат этим людям. С февраля нынешнего года 38-летний Флавио Болсонару является депутатом Федерального сената (верхней палаты парламента страны).

Подозрительные операции со счетом Флавио Болсонару

В начале года против Флавио Болсонару было начато следствие в связи с подозрительными банковскими операциями. Согласно данным бразильского ведомства по борьбе с преступностью в финансовой сфере, на счет сына президента в июне и июле 2017 года поступили в виде 48 отдельных платежей в общей сложности 96 тысяч бразильских реалов (около 20800 евро). В настоящее время делом занимается верховный суд страны.

Ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару пришел к власти по итогам второго тура выборов в октябре 2018 года. Принося присягу во время инаугурации в Национальном конгрессе, он заявил: "Это начало освобождения страны от социализма, политической корректности и раздутого госаппарата". Болсонару пообещал "навести порядок в стране" и "восстановить господство морали и этики".