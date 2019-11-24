Привычка к свободе Юрий Бутусов, «Главред»

24.11.2019, 19:13

Юрий Бутусов

Это самый прекрасный и благородный обычай.

События, которые начались шесть лет назад, навсегда изменили историю Европы. Но единственной опорой Украины сейчас, как и шесть лет назад, является активная часть украинской нации, те вышел на Майдан, те, кто делал Революцию, те, сражался в войне за независимость.

Украине по-прежнему нужны изменения, по-прежнему необходима энергия для развития государства, и она есть только в гражданском обществе. Власть учится, и пока идёт учеба, как и все эти шесть лет, по-прежнему остаётся хаотичной, некомпетентной и шарахается из стороны в сторону, а вместо принципов и поступков думает о социологах и имидже. Власть ещё долго предстоит реформировать и выстраивать, это процесс не быстрый, но украинское общество выполнит эту задачу.

В государстве колоссальные изменения, украинцы идут вперёд, но пока ещё отстают от скорости развития от окружающего мира. Но именно Майдан остановил падение и сломал инерцию, и повёл вперёд. Шесть лет назад Революцию начали делать люди, для которых ценности нации оказались превыше всего.

У Революции не было никаких социологических шансов - и только борьба и готовность Майдана идти до конца изменила все. Все шансы для свержения пророссийской власти сделали люди, которые не ради пиара и не ради "решалова" были готовы рискнуть собой и сожгли для себя мосты для отступления.

Все это важно показать и сегодня, когда Путин навязывает свои условия для сдачи Украиной Донбасса и Крыма. Майдан прошёл мимо многих, кто попал во власть, и ценности Майдана не всем понятны и уважаемы.

Революция не окончена, и сегодня снова надо показать, что в Украине есть стержень и воля отстоять свою независимость, своё право на демократию и европейский выбор. Так что привычка к свободе - это самый прекрасный и благородный обычай.

Юрий Бутусов, «Главред»