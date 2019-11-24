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Жена пожарного с ЧАЭС дала первое интервью после выхода сериала «Чернобыль»

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  • 24.11.2019, 19:27
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Жена пожарного с ЧАЭС дала первое интервью после выхода сериала «Чернобыль»

Ее муж одним из первых приехал тушить пожар на месте аварии.

Мини-сериал HBO о Чернобыльской катастрофе стал самым рейтинговым сериалом по версии пользователей сайта IMDB.

Людмила Игнатенко, чей муж Василий одним из первых приехал тушить пожар на месте аварии на ЧАЭС, впервые после выхода рейтингового мини-сериала «Чернобыль» рассказала, как сложилась ее жизнь.

В интервью Би-би-си женщина призналась, что ей пришлось уехать из Киева из-за повышенного внимания журналистов.


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