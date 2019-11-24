закрыть
24 ноября 2019, воскресенье, 19:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Фотофакт: Сын активиста «Европейской Беларуси» на шествии в честь Калиновского в Вильнюсе

  • 24.11.2019, 19:34
Фотофакт: Сын активиста «Европейской Беларуси» на шествии в честь Калиновского в Вильнюсе

Кастусь Калиновский живет в каждом из нас.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрей Шарендо опубликовал в «Фейсбуке» фотографию своего сына Славомира.

Ребенок участвовал в шествии в честь национального героя Беларуси Кастуся Калиновского в Вильнюсе.

- Калиновский живет в каждом из нас! Калиновский - это жажда свободы! Жыве Беларусь! - подписал фото с сыном Андрей Шарендо.


популярное за неделю

Мнение

Снимайте маски, господа
Снимайте маски, господа Виктор Горбачев
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам Івонка Сурвілла
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского Тадеуш Кондрусевич
Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе
Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе Алексей Гончаренко