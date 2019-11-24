Фотофакт: Сын активиста «Европейской Беларуси» на шествии в честь Калиновского в Вильнюсе 24.11.2019, 19:34

Кастусь Калиновский живет в каждом из нас.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрей Шарендо опубликовал в «Фейсбуке» фотографию своего сына Славомира.

Ребенок участвовал в шествии в честь национального героя Беларуси Кастуся Калиновского в Вильнюсе.

- Калиновский живет в каждом из нас! Калиновский - это жажда свободы! Жыве Беларусь! - подписал фото с сыном Андрей Шарендо.