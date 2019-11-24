В Сети высмеяли мародерство россиян на захваченных украинских кораблях 24.11.2019, 19:47

На новой карикатуре Путин предстал в образе пирата.

В сети была опубликована новая забавная фотожаба с президентом России Путиным в образе пирата, посвященная мародерству россиян на захваченных украинских кораблях, откуда сняли даже унитазы и украли личные вещи моряков, пишет «Апостроф».

На фотожабе изображены также украинский политик Виктор Медведчук и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"15 моск*лей на унитаз с "Яны Капу". Йо-хо-хо", - гласит подпись под карикатурой, которая распространяется в соцсетях.