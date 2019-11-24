закрыть
24 ноября 2019, воскресенье, 19:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

В Сети высмеяли мародерство россиян на захваченных украинских кораблях

  • 24.11.2019, 19:47
В Сети высмеяли мародерство россиян на захваченных украинских кораблях

На новой карикатуре Путин предстал в образе пирата.

В сети была опубликована новая забавная фотожаба с президентом России Путиным в образе пирата, посвященная мародерству россиян на захваченных украинских кораблях, откуда сняли даже унитазы и украли личные вещи моряков, пишет «Апостроф».

На фотожабе изображены также украинский политик Виктор Медведчук и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"15 моск*лей на унитаз с "Яны Капу". Йо-хо-хо", - гласит подпись под карикатурой, которая распространяется в соцсетях.


популярное за неделю

Мнение

Снимайте маски, господа
Снимайте маски, господа Виктор Горбачев
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам Івонка Сурвілла
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского Тадеуш Кондрусевич
Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе
Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе Алексей Гончаренко