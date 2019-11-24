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Правда о «выборах»
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Марцел Личка: Работа готова, закончили сезон чемпионами!

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  • 24.11.2019, 19:58
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Марцел Личка: Работа готова, закончили сезон чемпионами!

Главный тренер брестского «Динамо» поблагодарил администраторов и игроков клуба за сезон.

Главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка не скрыл радости от завоевания чемпионства, которое себе гарантировала его команда после победы над "Витебском" (1:0), пишет pressball.by.

- Не буду долго говорить. Работа готова, закончили сезон чемпионами! Мы очень рады! Это большая заслуга всех, администраторов и игроков клуба. И всех всех всех, кто работает каждый день на тренировках и вне поля на благо клуба. Спасибо всем за целый сезон. Мы сделали работу хорошо! - сказал Личка.


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