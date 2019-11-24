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Видеофакт: Чтобы проучить другого, водитель BMW решился на опасный маневр

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  • 24.11.2019, 20:42
  • 1,751
Видеофакт: Чтобы проучить другого, водитель BMW решился на опасный маневр
Иллюстрационное фото

Авто выехало на встречную полосу в Минске.

Читатель сообщил «Онлайнеру» о довольно странном поведении водителя немолодого BMW Х5 в столице. Во время движения по минской улице Ваупшасова автомобилисту, видимо, не понравилось, что в левой полосе (из двух рядов) двигался Opel Zafira. И он решил проучить водителя компактвэна, выехав на встречную полосу, в которой двигались машины. При этом незадолго до инцидента сам BMW ехал медленно за грузовой машиной.

— Скорость движения левого ряда — около 65 км/ч, — прокомментировал запись автор. — Сначала водитель BMW торчал в бампере «Газели», а потом совершил какой-то дикий маневр, чтобы поучить водителя Opel Zafira. Может, просто торопился в ГАИ сдать права?


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