Папа Франциск призвал мировых лидеров отказаться от ядерного оружия 1 24.11.2019, 20:47

Фото: Reuters

Римский понтифик заявил об этом в ходе посещения Нагасаки.

Папа римский Франциск призвал мировых лидеров отказаться от ядерного оружия и от доктрины ядерного сдерживания, унаследованной от «холодной войны». Как заявил в воскресенье римский понтифик, запасы ядерных вооружений приводят к ослаблению безопасности и расходам финансовых средств, представляя собой угрозу человечеству, пишет «Голос Америки».

В ходе посещения Нагасаки – второго (после Хиросимы) японского города, подвергшегося атомной бомбардировке, – папа Франциск осудил прекращение действия договоров по контролю над ядерными вооружениями.

Возложив венок к памятнику жертвам бомбардировки, понтифик подчеркнул, что это место является суровым напоминанием «о боли и ужасе, которые люди способны причинить друг другу».

«Будучи убежден в том, что мир без ядерного оружия возможен и необходим, я прошу политических лидеров не забывать о том, что это оружие не может защитить нас от существующих угроз национальной и международной безопасности», – завил глава Римско-католической церкви.

Папа Франциск посетил Нагасаки (а позднее – Хиросиму) в начале трехдневной поездки в Японию, призванной стать выражением его призыва к глобальному запрету ядерного оружия.

Отмечается, что место для начала визита выбрано как нельзя более точно: Нагасаки – город, где началось распространение христианства в Японии, и именно на него в 1945 году была сброшена атомная бомба.

Напомним, что Святой престол подписал и ратифицировал новый договор запрете ядерного оружия, инициированный ООН, а папа Франциск пошел в осуждении ядерного оружия дальше, чем какой-либо прежний римский понтифик, заявив, что даже обладание ядерным оружием само по себе достойно порицания.

Выступая в воскресенье, папа не упомянул о договоре 2017 года, однако заявил следующее:

«Одно из глубочайших чаяний человеческого сердца – стремление к безопасности, миру и стабильности. Обладание ядерным оружием и иными видами оружия массового уничтожения не является ответом на это стремление; в действительности оно, по-видимому, всегда подрывает его».