Беларусь заняла 11-ое место на детском «Евровидении» 1 24.11.2019, 20:59

Вики Габор. Фото: junioreurovision.tv

Победителем второй год подряд стала Польша.

В польском городе Гливице 24 ноября прошел ежегодный детский конкурс песни «Евровидение». В нем победила представительница Польши Вики Габор. Это второй подряд успех наших западных соседей на этом конкурсе. Беларусь заняла 11 место, пишет tut.by.

Вике Габор — 12 лет, и она чем-то похожа (хоть и отдаленно) на победительницу взрослого «Евровидения-2012» Лорин.

Девушка родилась в Германии, пошла в школу в Великобритании, сейчас живет в Польше. В этом году она стала финалисткой польской версии шоу «Голос. Дети».

Первый трек Вики, который вышел в феврале 2019-го, уже набрал более двух с половиной миллионов просмотров на YouTube, а в Instagram у нее уже больше 65 тысяч подписчиков (чем не мечта 12-летнего подростка?).

На детском «Евровидении» она исполнила песню Superhero.

Как голосовали

В этом году за победу боролись дети и подростки из 17 стран Европы, а также из Австралии и Казахстана.

Победитель нынешнего конкурса определился традиционным образом: результаты зрительского голосования были суммированы с результатами выбора национального жюри от каждой из стран-участниц.

Итоговый результат следующий: Польша — 278 баллов, Казахстан — 227, Испания — 212. У Беларуси 92 балла и 11 место.

Национальное жюри поставило на первое место Казахстан — 148 баллов. На втором месте была Польша (112), на третьем — Испания (108). Беларусь получила 44 балла — и 11 место. За нас проголосовали Италия (10 баллов), Ирландия (7), Австралия, Испания и Армения (6), Франция и Мальта (3), Польша (2) и Нидерланды (1).

Зрительское голосование началось 22 ноября в 22.00 на официальном сайте Детского «Евровидения» junioreurovision.tv. Оно продлилось до начала финального концерта (24 ноября). После того, как выступили все конкурсанты, голосование открылось вновь, но только на 15 минут. Согласно правилам, можно было выбрать от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе участника от своей страны.

Зрители поставили на первое место Польшу — 166 баллов. На второе — Испания (104) и Нидерланды (81). От зрителей Беларусь получила 48 баллов.

Кто представлял Беларусь

Напомним, что в этом году Беларусь представляла Елизавета Мисникова.