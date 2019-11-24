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Ольга Николайчик: Дело Кастуся Калиновского - живо!

  • 24.11.2019, 21:29
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Ольга Николайчик: Дело Кастуся Калиновского - живо!

Это показали последние события в Вильнюсе.

Об этом в «Фейсбуке» написала режиссер и активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ольга Николайчик. Она посетила мероприятия, посвященные перезахоронению останков повстанцев 1863-1864 годов.

- Когда 26-летнего белоруса вели в Вильнюсе к Лукишкам при толпе горожан на виселицу, ему было очень обидно. Когда тебя убивают, а твое дело живет, то не так обидно, не так горит душа от боли. А тут... Только у Господа был другой план на героя.

21 век. Вильнюс. 2019 год. И дело живо и ты, Винсент Кастусь Калиновский - живой! И потому — Жыве Беларусь! - написала Ольга Николайчик.

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»

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