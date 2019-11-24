Фанаты брестского «Динамо» отметили чемпионство ярким перфомансом

Фанаты брестского «Динамо» отметили чемпионство ярким перфомансом3
- 24.11.2019, 22:57
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После финального свистка болельщики на радостях выбежали на футбольное поле.
«Динамо» Брест – чемпион Беларуси-2019!
Фанаты радостное событие отметили красочным перфомансом в концовке матча, пишет tribuna.com.
Вот так это выглядело со стороны.
И после финального свистка на радостях высыпали на поле.
Брестские болельщики заслужил этот титул. Достаточно простой статистики: меньше всего зрителей пришло на домашний матч с «Минском» в сентябре, и этой минимальной для Бреста цифре позавидуют большинство соперников – 6969 зрителей! Четырежды за сезон в лиге – против БАТЭ, минского «Динамо», «Шахтера» и «Витебска» – стадион брестчан собирал аншлаги в 10169 человек. Крутейшие показатели! Зацените, как выглядит фанатская движуха в городе над Бугом!
Праздник начинается еще до матча на крупнейшей пешеходной улице города.
Команда чувствует – у них надежнейший тыл на трибуне.
На вечерних матчах болельщики устраивали потрясающее «звездное небо».
Фан-сектор «Динамо» очень велик.
Фанаты на месте в любую погоду.
И на любом выезде.
А как горячи их пирошоу!