Фанаты брестского «Динамо» отметили чемпионство ярким перфомансом 3 24.11.2019, 22:57

1,851

Фото: «Динамо Брест»

После финального свистка болельщики на радостях выбежали на футбольное поле.

«Динамо» Брест – чемпион Беларуси-2019!

Фанаты радостное событие отметили красочным перфомансом в концовке матча, пишет tribuna.com.

Фото: «Динамо Брест»

Вот так это выглядело со стороны.

И после финального свистка на радостях высыпали на поле.

Фото: «Динамо Брест»

Брестские болельщики заслужил этот титул. Достаточно простой статистики: меньше всего зрителей пришло на домашний матч с «Минском» в сентябре, и этой минимальной для Бреста цифре позавидуют большинство соперников – 6969 зрителей! Четырежды за сезон в лиге – против БАТЭ, минского «Динамо», «Шахтера» и «Витебска» – стадион брестчан собирал аншлаги в 10169 человек. Крутейшие показатели! Зацените, как выглядит фанатская движуха в городе над Бугом!

Праздник начинается еще до матча на крупнейшей пешеходной улице города.

Фото: «Динамо Брест»

Команда чувствует – у них надежнейший тыл на трибуне.

Фото: «Динамо Брест»

На вечерних матчах болельщики устраивали потрясающее «звездное небо».

Фото: «Динамо Брест»

Фото: «Динамо Брест»

Фан-сектор «Динамо» очень велик.

Фото: «Динамо Брест»

Фото: «Динамо Брест»

Фанаты на месте в любую погоду.

Фото: «Динамо Брест»

И на любом выезде.

Фото: «Динамо Брест»

А как горячи их пирошоу!

Фото: «Динамо Брест»