Борцы с аккумуляторным заводом в Бресте прошли по центральным улицам города 1 24.11.2019, 21:57

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Фото: b-g.by

Кампания против завода продолжается.

Противники строительства аккумуляторного завода в Бресте прошли по центральным улицам города.

В Бресте на площади Ленина сегодня собралось около 150 противников аккумуляторного завода.

Активисты возмущены, что экспертов и общественность не пустили на завод, когда его посещали председатель горисполкома Александр Рогачук, с государственными СМИ и представителем администрации СЭЗ «Брест», сообщает «Радыё Свабода».

ООО «АйПауэр» исключила из списка активистов Дмитрия Бекалюка и Демьяна Лепясевича за то, что они якобы являются ответчиками в судебном разбирательстве о защите деловой репутации «АйПауэр». Активисты считают, что специалистов не пустили сознательно, поскольку заводу «есть что скрывать».

По словам Бекалюка, они хотели посмотреть, что реально происходит на предприятии. Они считают, что после распоряжения о приостановке строительства завода в начале лета предприятие осуществляло производственную деятельность. Также он отметил, что в списке для посещения завода от общественности появились люди, которых они не заявляли.

Бекалюк заявил, что кампания против завода будет продолжена.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста - Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».