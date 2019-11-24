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Какой будет погода в начале недели

  • 24.11.2019, 22:07
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Какой будет погода в начале недели

Синоптики сделали прогноз.

Облачно с прояснениями и до минус 10 градусов ожидается в Беларуси 25 ноября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ожидается юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит минус 2-7 градусов, по востоку страны при прояснениях будет 8-10 градусов ниже нуля. Днем ожидается от минус 4 до плюс 2 градусов.


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