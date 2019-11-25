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Правда о «выборах»
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На выборах в Румынии побеждает действующий президент

  • 25.11.2019, 8:06
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На выборах в Румынии побеждает действующий президент
Йоханнис Клаус
Фото: PAP

Клаус Йоханнис набирает 66,5% голосов.

По данным экзитполов, во втором туре выборов президента Румынии уверенно побеждает действующий глава государства Клаус Йоханнис.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Согласно результатам экзитпола, проведенного Румынским институтом оценки и стратегии (IRES), Йоганнис получил 66,5% голосов.

Опросы CURS-Avangarde свидетельствуют о том, что за Йоганниса проголосовали 64% избирателей.

По данным Центризбиркома, явка на выборах составила 49,87%. Это стало самым низким показателем со времен падения в стране коммунистического режима 30 лет назад.

Таким образом, нынешний президент побеждает экс-премьер-министра и лидера Социал-демократической партии Виорику Денчиле.


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