На выборах в Румынии побеждает действующий президент
- 25.11.2019, 8:06
- 1,253
Клаус Йоханнис набирает 66,5% голосов.
По данным экзитполов, во втором туре выборов президента Румынии уверенно побеждает действующий глава государства Клаус Йоханнис.
Об этом сообщает «Немецкая волна».
Согласно результатам экзитпола, проведенного Румынским институтом оценки и стратегии (IRES), Йоганнис получил 66,5% голосов.
Опросы CURS-Avangarde свидетельствуют о том, что за Йоганниса проголосовали 64% избирателей.
По данным Центризбиркома, явка на выборах составила 49,87%. Это стало самым низким показателем со времен падения в стране коммунистического режима 30 лет назад.
Таким образом, нынешний президент побеждает экс-премьер-министра и лидера Социал-демократической партии Виорику Денчиле.