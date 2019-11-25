Эпоха «звездных войн» уже началась 1 Сергей Згурец

25.11.2019, 8:21

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Космос уже сегодня является областью, где происходит противостояние супердержав.

Теперь вот НАТО на официальном уровне признает космос сферой военной деятельности.

По сути, космическое пространство – это пятая сфера военных действий наряду с сушей, воздухом, морем и киберпространством. Именно в этих пяти сферах в настоящее время применяются новые решения и технологии. И именно в них формируются стратегии боевых действий.

Раньше космос рассматривался в основном как пространство для получения информации с помощью разведывательных спутников. И долгое время он оставался нейтральным боевым компонентом.

Развитие, в частности, ракетных вооружений, гиперзвукового оружия, а также трансформация спутниковой деятельности привели к тому, что космос стал сферой, где происходит противостояние. Потому что, когда ракеты за счет гиперзвука выходят в космическое пространство и остаются там на протяжении длительного времени, имея возможность в любой момент нанести удар сверху, спутники из разведывательных аппаратов превращаются в таковые, которые способны угрожать другим спутникам.

Так, недавно в американской военной прессе был опубликован анализ действий России. Речь шла о том, что она развивает спутники, которые могут представлять угрозу для других спутников, приближаясь к ним на недопустимо короткие дистанции и влияя на их работу.

Собственно, такие же меры предпринимает и Китай, который развивает не только собственное вооружение, которое способно действовать из космоса, но и средства, способные сбивать вражеские спутники, нарушая систему связи, разведки и т.п.

Так что космос уже стал сферой военной деятельности и противостояния. И теперь вопрос в том, как установить определенные правовые рамки для этой деятельности в космосе.

Долгий период времени, когда была Холодная война, заявления о том, что не нужно превращать космос в сферу военного противостояния, звучали очень часто. И тогда действовали некоторые ограничения. Однако эти ограничения, скорее, были обусловлены неспособностью широко использовать технологии для превращения космоса в сферу противостояния. А на сегодня технологии настолько продвинулись вперед, что просто необходимо искать и формулировать новые правовые ограничения.

В любом случае, решение стран НАТО признать космос сферой военной деятельности является лишь первым шагом. И не факт, что этот шаг будет действенным.

Фактически сегодня из-за действий России развалилось множество договоров, призванных контролировать вооружения: Договор о стратегических наступательных вооружениях, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и др. В результате теперь любые договора не внушают доверия, поскольку доказали свою неэффективность в виду жесткого игнорирования их странами-подписантами, в том числе и Российской Федерацией.

Потому рассчитывать на то, что страны НАТО примут определенный договор относительно использования космического пространства, который, в частности, будут добросовестно выполнять Россия и Китай, едва ли стоит. А если так, то это значит, что страны Альянса будут вынуждены искать варианты противодействия России и Китаю, в том числе и в космическом пространстве.

Так что заявления о том, что нужно ограничивать использование космоса как сферу военной деятельности, неизбежно столкнутся с суровой реальностью, где нужно будет искать технологические способы, которые бы ограничили деятельность стран, представляющих угрозу для стран НАТО.

Как известно, в России решение НАТО признать космос одной из сфер военной деятельности, восприняли весьма эмоционально. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это приведет к "превращению космоса в арену вооруженного противостояния" и способно привести к "гонке вооружения в космическом пространстве".

Однако, говоря об оценке данного решения НАТО Российской Федерацией, мы должны помнить о том, что слова и действия России могут быть прямо противоположными, полярными. В последнее время Россия предпринимает шаги, которые угрожают спутниковой деятельности других стран, которая, в свою очередь, никому не несут потенциальной угрозы. Россия разработала средства радиолокационной борьбы, которые направлены на парализацию работы спутников, обеспечивающих систему связи GPS для американской армии, а также европейских стран. Россия разрабатывает и уже запускает спутники, которые нацелены на снятие данных со спутников военного назначения других стран. И Россия заявляет о разработке кибероружия, которое также угрожает спутникам…

Почему я так много говорю о спутниках – потому что вся система управления армиями стран НАТО и США связана с системой GPS и системой передачи данных в больших объемах. Если же уничтожить все спутники, то все армии стараниями РФ станут "слепыми" и "глухими".

Именно это и формирует заинтересованность РФ в параличе спутниковых групп стран НАТО и США. Это – один из приоритетов РФ в формате противостояния тому технологическому преимуществу, которое сегодня на стороне США, а, значит, и опосредованно на стороне стран НАТО.

Если говорить о политическом аспекте, то из-за разрушения системы международных договоров Россией (прежде всего, речь идет о разрушении базовых принципов неприкосновенности территориальных границ и выходе России из ДРСМД) существенно разбалансирован каркас международных соглашений в сфере контроля над вооружениями. Получается, что об исчезновении баланса сейчас говорит Россия, которая сама же спровоцировала "гонку вооружения" и подняла градус недоверия на европейском континенте своими действия в отношении Грузии и Украины.

Потому заявления со стороны РФ, на мой взгляд, должны восприниматься как слова агрессора, который что бы ни говорил, действует все равно на обеспечение политики доминирования в Европе, не брезгуя при этом задействовать силу – либо реальную, либо скрытую.

По сути, в технологическом смысле эпоха "звездных войн" уже началась. Технологический уровень связан с возможностями гиперзвука и его использованием в военных целях, с увеличением количества ракет, которые можно запускать в космос, с наращиванием средств, которые способны уничтожать группы спутников. Собственно, все это уже превратило космос в сферу военной деятельности и противостояния.

Такова реальность сегодняшнего дня, потому что основные страны, в частности, Китай, Россия и США, развивают образцы вооружения, которые способны либо действовать против космических объектов, либо осуществлять нападение из космоса. Этими программами занимаются, по крайней мере, три ведущие страны, пытаясь выйти в сферу космоса и доминировать там. Эту деятельность названные страны ведут уже довольно давно.

Мир пришел к пониманию того, что эта деятельность достигла существенных результатов, и только после этого начал говорить о каких-то правовых ограничениях. Боюсь, что с этим мы уже опоздали... А когда Россия еще и разрушила систему договоров в сфере контроля над вооружениями, загнать всех в какие-то правовые рамки ведения переговоров о вооружениях будет чрезвычайно сложно.

Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании DefenseExpress, эксперт по вопросам оборонных технологий, "Главред"