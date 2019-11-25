Соцсети о церемонии в Вильнюсе: Дрожь и невозможно передать ощущения 7 25.11.2019, 8:33

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Фото: Радыё Свабода

Неподдельные эмоции из Вильнюса.

22 ноября в Вильнюсе прошла торжественная церемония прощания с повстанцами 1863−1864 годов и перезахоронением останков Кастуся Калиновского. Cоцсети также отреагировали на это событие, а сайт udf.by cобрал их реакцию.

Тысячи белорусов приехали на торжество в столицу Литвы. Официальную делегацию возглавлял вице-премьер Игорь Петришенко. Также на церемонии присутствовали президенты Литвы и Польши, бывший руководитель Беларуси Станислав Шушкевич, митрополит Тадеуш Кондрусевич, председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла, другие представители оппозиции, художник Алексей Марочкин, певица Кася Камоцкая, писатель Владимир Орлов.

стоял в 4 метрах от президента Польши и никто даже взглядом не провел, что у меня в карманах и в сумке. просто невообразимо для белоруса — Эwenk. (@ewenk_yu) 22 ноября 2019 г. Во время похорон Кастуся Калиновского в Вильне Александр Лукашенко в Витебске проводит совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса области.



Колхозником жил, колхозником и помрёт — Вашингтонский Обком (@_Fashington) 22 ноября 2019 г. Мінабароны: Правядзенне салюта ў гонар Каліноўскага і паплечнікаў у Мінску і накіраванне роты ганаровай варты на перапахаванне ў Вільню не ўяўляецца магчымым.



Вельмі своечасовы адказ.



Пра якое патрыятычнае выхаванне яны нам распавядаюць? Іх куміры - Сувораў і Мураўёў-Вешальнік pic.twitter.com/UZdTCNWq9m — ČUBAKA (@Czah_U) 22 ноября 2019 г.

Помимо независимых медиа, которые сделали прекрасные фоторепортажи, на мероприятии были и государственные, которые умудрились снять церемонию так, чтобы не показать бело-красно-белые флаги.

Белорусы шутили и делились впечатлениями.