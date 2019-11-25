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Соцсети о церемонии в Вильнюсе: Дрожь и невозможно передать ощущения

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  • 25.11.2019, 8:33
  • 3,973
Соцсети о церемонии в Вильнюсе: Дрожь и невозможно передать ощущения
Фото: Радыё Свабода

Неподдельные эмоции из Вильнюса.

22 ноября в Вильнюсе прошла торжественная церемония прощания с повстанцами 1863−1864 годов и перезахоронением останков Кастуся Калиновского. Cоцсети также отреагировали на это событие, а сайт udf.by cобрал их реакцию.

Тысячи белорусов приехали на торжество в столицу Литвы. Официальную делегацию возглавлял вице-премьер Игорь Петришенко. Также на церемонии присутствовали президенты Литвы и Польши, бывший руководитель Беларуси Станислав Шушкевич, митрополит Тадеуш Кондрусевич, председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла, другие представители оппозиции, художник Алексей Марочкин, певица Кася Камоцкая, писатель Владимир Орлов.

Помимо независимых медиа, которые сделали прекрасные фоторепортажи, на мероприятии были и государственные, которые умудрились снять церемонию так, чтобы не показать бело-красно-белые флаги.

Белорусы шутили и делились впечатлениями.


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