Соцсети о церемонии в Вильнюсе: Дрожь и невозможно передать ощущения

Соцсети о церемонии в Вильнюсе: Дрожь и невозможно передать ощущения7
- 25.11.2019, 8:33
- 3,973
Неподдельные эмоции из Вильнюса.
22 ноября в Вильнюсе прошла торжественная церемония прощания с повстанцами 1863−1864 годов и перезахоронением останков Кастуся Калиновского. Cоцсети также отреагировали на это событие, а сайт udf.by cобрал их реакцию.
Тысячи белорусов приехали на торжество в столицу Литвы. Официальную делегацию возглавлял вице-премьер Игорь Петришенко. Также на церемонии присутствовали президенты Литвы и Польши, бывший руководитель Беларуси Станислав Шушкевич, митрополит Тадеуш Кондрусевич, председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла, другие представители оппозиции, художник Алексей Марочкин, певица Кася Камоцкая, писатель Владимир Орлов.
стоял в 4 метрах от президента Польши и никто даже взглядом не провел, что у меня в карманах и в сумке. просто невообразимо для белоруса— Эwenk. (@ewenk_yu) 22 ноября 2019 г.
Во время похорон Кастуся Калиновского в Вильне Александр Лукашенко в Витебске проводит совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса области.— Вашингтонский Обком (@_Fashington) 22 ноября 2019 г.
Колхозником жил, колхозником и помрёт
Мінабароны: Правядзенне салюта ў гонар Каліноўскага і паплечнікаў у Мінску і накіраванне роты ганаровай варты на перапахаванне ў Вільню не ўяўляецца магчымым.— ČUBAKA (@Czah_U) 22 ноября 2019 г.
Вельмі своечасовы адказ.
Пра якое патрыятычнае выхаванне яны нам распавядаюць? Іх куміры - Сувораў і Мураўёў-Вешальнік pic.twitter.com/UZdTCNWq9m
Помимо независимых медиа, которые сделали прекрасные фоторепортажи, на мероприятии были и государственные, которые умудрились снять церемонию так, чтобы не показать бело-красно-белые флаги.
А вот фоторепортаж от БЕЛТА из Вильни. Тому, кто насчитает больше бел-чырвона-белых флагов - подписка на новости агентства https://t.co/aDJv55eB6M— Viktar Malishevsky (@malishevsky) 22 ноября 2019 г.
На перапахаванні прысутнічаюць журналісты АНТ!— Тэлеканал Белсат (@Belsat_TV) 22 ноября 2019 г.
Цікава, як яны замажуць столькі БЧБ? 😂 pic.twitter.com/v6N5uMsRqU
Прикиньте как трудно показывать перезахоронение Калиновского в новостях на БТ и ОНТ. Но не волнуйтесь pic.twitter.com/LAvQfA2Mn3— Viktar Malishevsky (@malishevsky) 22 ноября 2019 г.
Уважаемая Белтелерадиокомпания! Ну кто так показывает репортажи! У вас в кадр за 3,5-минутный сюжет попал развивающийся БЧБ на целых 4 секунды!— Русофобия в Беларуси (@real_phobia) 22 ноября 2019 г.
Куда смотрит начальник Отдела БТРК по вырезанию националистических кадров? pic.twitter.com/XxBJccmyNW
Посмотрев пару сайтов из Литвы понял, что БелТА с Онт - это ещё не худший вариант.— Anton Motolko (@Motolko) 22 ноября 2019 г.
Белорусы шутили и делились впечатлениями.
Чэкін Катлоўка pic.twitter.com/50ev7KreVA— Alieś Chackievič (@_Slashman) 22 ноября 2019 г.
Литовский таможенник, смотрит на 20 БЧБ в моём пакете:— Eduard Palchys (@1863x) 21 ноября 2019 г.
- На праздник?
- На Калиновского...
- Ок, главное, чтобы не сигареты.
дрожжжжжжь. pic.twitter.com/wNmQIjAU6z— Эwenk. (@ewenk_yu) 22 ноября 2019 г.
Вильнюс бело красно белый! Вау!— Эwenk. (@ewenk_yu) 22 ноября 2019 г.
Літва беларуская pic.twitter.com/AghmEYfI8T— Maksim Khliabets (@Zlydzen) 22 ноября 2019 г.
Я не ведаю, як перадаць гэтыя пачуцці. pic.twitter.com/b3IV6KCIE4— Maksim Khliabets (@Zlydzen) 22 ноября 2019 г.
и добавьте сюда орган и хор на весь центр pic.twitter.com/uUbHSqj4lS— Эwenk. (@ewenk_yu) 22 ноября 2019 г.
Кстати, а куда делись балаболы, которые писали, что беларусы получат халявные визы и вместо Калиновского поедут в Акрополис?— РБ головного мозга (@belamova) 22 ноября 2019 г.
Ах да, я же их забанил pic.twitter.com/GTHmL3JovP
Беларусы настолькі культурныя, што нават на дазволеным мерапрыемстве стараюцца ісці па тратуары pic.twitter.com/Y7rUmAgJ7S— Alieś Chackievič (@_Slashman) 22 ноября 2019 г.
Те, кто остался в Минске, могут сегодня прийти сюда pic.twitter.com/hXrccB7n6g— Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) 22 ноября 2019 г.
В Вильнюсе прошла церемония перезахоронения Кастуся Калиновского и других участников восстания 1863-1864 годов— Это Минск, детка! (@thisminsk) 23 ноября 2019 г.
Оказывается, можно проводить мероприятия такого уровня без автозаков, запрета выглядывать из окон и согнанных по разнарядке бюджетников. pic.twitter.com/6wwWAuEh4c