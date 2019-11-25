Пять лет под прикрытием: мэр подконтрольной «ДНР» Горловки оказался украинским разведчиком 12 25.11.2019, 9:03

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Эдуард Матюха

Фото: ТСН

Блестящая операция украинской разведки.

Бывший «народный мэр» Горловки, подконтрольной так называемой «ДНР», Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком, который работал пять лет среди боевиков.

Об этом говорится в ТСН.Тиждень, сообщает «Новое время».

Информацию о работе Матюхи на украинскую разведку подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Действительно, Эдуард - это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях», - прокомментировал Скибицкий.

Матюха был «народным мэром» Горловки, но ушел с должности из-за споров, которые он назвал своим рабочим заданием. Затем он занимал должность первого секретаря городского комитета Компартии в «ДНР».

Эдуард Матюха собирал информацию о действиях России и «заводил контакты с российскими коммунистами».

Он рассказал, что пророссийские непризнанные республики - Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье, «ДНР» и «ЛНР» координируются Кремлем через КПРФ. В партии за это отвечает депутат Тайсан Казбек Кучукович. Именно эти люди руководят «гуманитарной помощью» для жителей Донбасса.

Матюха рассказал, что Москва имеет запасные планы для Донбасса, а именно проведение референдума о включении «ДНР» и «ЛНР» в состав России, или создание так называемой «Новороссии» с военным захватом Харькова и Одессы.

Сейчас Матюха вернулся на подконтрольную Украине территорию. В сюжете сообщается, что жена разведчика не знала о работе мужа, и пять лет думала, что он работает на боевиков.