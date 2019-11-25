С какой программой идет в президенты США медиамагнат и экс-мэр Нью-Йорка 1 25.11.2019, 9:07

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Майкл Блумберг

Майкл Блумберг вступил в борьбу за выдвижение на президентских выборах 2020 от Демократической партии.

В воскресенье, 24 ноября, Майкл Блумберг (Michael R. Bloomberg) объявил о том, что он выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, привнеся свое огромное состояние и богатую политическую биографию в процесс подготовки к демократическим праймериз и рассчитывая получить голоса скептически настроенных либералов. Он позиционирует себя как серьезную угрозу для президента Дональда Трампа, пишет The New York Times (перевод — inosmi.ru).

Блумберг, бывший республиканец, выражавший опасения по поводу левого уклона его партии, отметил в своем заявлении, что он предложит избирателям прагматичные варианты в рамках своей кампании, в результате которой он рассчитывает нанести поражение действующему президенту, «представляющему собой экзистенциальную угрозу для нашей страны и наших ценностей».

«Победа над Дональдом Трампом и восстановление Америки — это самая неотложная и важная битва нашей жизни. И я иду ва-банк, — заявил Блумберг. — Я позиционирую себя как человека действия и как человека, который способен решать проблемы, а не только говорить. Я тот, кто готов вступать в тяжелые схватки — и побеждать».

Запоздалое вступление Блумберга в предвыборную гонку вызвало бурю внутри и без того неспокойной Демократической партии. За последние несколько дней он напугал своих соперников, зарезервировав эфирное время на сумму в 35 миллионов долларов для своих агитационных роликов, в которых рассказывается о его биографии и политической программе, — эта цифра намного превосходит рекламные бюджеты предвыборных кампаний других кандидатов. На сайте, который заработал в воскресенье, Блумберг позиционировал себя как «новую альтернативу для демократов».

77-летний Блумберг столкнется с серьезными препятствиями на пути к выдвижению на президентских выборах от Демократической партии. В частности его личный политический багаж включает в себя чрезвычайно сложную сеть деловых отношений и его выступления в защиту такой политики правоприменения, в рамках которой чернокожие и латиноамериканские мужчины чаще подвергаются обысками, чем другие.

Его запоздалое вступление в предвыборную гонку заставит Блумберга догонять некоторых других кандидатов в создании национального профиля и масштабной предвыборной организации. В результате Блумберг планирует провести нетрадиционную предвыборную кампанию, обойдя вниманием те штаты, в которых праймериз пройдут раньше всего, такие как Айова и Нью-Гемпшир, и вместо этого сосредоточившись на мартовских праймериз с большим количеством делегатов в таких штатах, как Калифорния и Техас.

Его невероятное состояние, которое превышает 50 миллиардов долларов, может само по себе стать серьезным политическим вызовом. Вероятнее всего, оно ожесточит и без того горячие споры внутри Демократической партии о том, как можно ограничить власть сверхбогатых людей и нужно ли это делать. Сенатор Берни Сандерс (Bernie Sanders) обвинил Блумберга в попытке «купить выборы» посредством политической рекламы на телевидении, а в субботу, 23 ноября, он назвал Блумберга «симптомом проблемы», заключающейся в том, что самые богатые люди в стране оказывают слишком большое влияние на правительство.

Возможно, чтобы заглушить эту критику, в видео, в котором Блумберг объявил о вступлении в предвыборную гонку, и в первом агитационном ролике прозвучал обращенный к богатым людям призыв платить более высокие налоги.

Кандидатура Блумберга может изменить ход праймериз в нескольких смыслах — вероятно, в первую очередь она оживит соперничество за лидерские позиции внутри умеренного крыла Демократической партии. Бывший вице-президент Джозеф Байден (Joseph R. Biden) и мэр Саут-Бэнда Пит Буттиджич (Pete Buttigieg) являются ведущими кандидатами на праймериз, близкими к политическому центру, и Байден пока остается главным претендентом на выдвижение. Тем не менее, и у Байдена, и у Буттиджича есть весьма серьезные политически уязвимые точки, и у них нет финансовых ресурсов Блумберга.

Как и Байден, Блумберг делает ставку на то, что избирателей-демократов интересует в первую очередь поражение Трампа, а не политические или идеологические соображения.

В своем первоначальном посыле Блумберг опирается в первую очередь на свою биографию в качестве руководителя крупного бизнеса, а также мэра Нью-Йорка, которым он стал почти сразу после терактов 11 сентября 2001 года. Его советники признают, что Блумберг не так хорошо знаком избирателям, как ведущие кандидаты от Демократической партии. В его дебютных рекламных роликах на телевидении подчеркивается, что он всего добился самостоятельно — «ребенок из семьи среднего класса, который добился успеха», — и что он активно работает над решением таких тревожащих демократов проблем, как контроль над оборотом оружия и изменение климата, а также экономическое развитие и проблемы здравоохранения, такие как курение. По словам его советников, именно эти проблемы станут центральными в его предвыборной кампании.

Хотя Блумберг относится скорее к центристам, в своем первом заявлении он позаимствовал некоторые элементы антивашингтонской риторики популистского крыла Демократической партии, возглавляемого такими прогрессистами, как Сандерс и сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren). «Я знаю, как можно бороться с влиятельными корпорациями, которые развращают Вашингтон, — сказал Блумберг в своем воскресном заявлении. — И я знаю, как победить».

Губернатор Род-Айленда Джина Раймондо (Gina Raimondo), которая возглавляет Ассоциацию губернаторов-демократов, сообщила, что она недавно беседовала с Блумбергом и что она считает его сильным кандидатом. По словам Раймондо, бывший мэр Нью-Йорка понимает, что на праймериз силы пока неравны, однако, по ее мнению, на всеобщих выборах у Блумберга есть хорошие шансы пошатнуть закрепившийся за Трампом статус успешного бизнесмена.

«Трамп — мошенник. В смысле бизнеса он неудачник. Его экономическая политика провалилась, — сказала Раймондо. — Он вредит Америке, и я думаю, что Блумберг вполне способен сойтись с ним один на один в этом смысле, и ему следует это сделать».

Прежде Блумберг уже не раз всерьез задумывался о том, чтобы баллотироваться в президенты, — в том числе в 2016 году в качестве независимого кандидата и ранее в этом году в качестве кандидата от Демократической партии, — он отказывался от этой затеи. Между тем за последние несколько недель стало ясно, что выборы 2020 года станут другими, потому что Блумберг предпринял целый ряд шагов для того, чтобы стать кандидатом, в том числе внес свое имя в списки кандидатов в нескольких штатах.

Самой показательной стала речь Блумберга, с которой он выступил в Нью-Йорке в прошлую субботу и в которой он принес извинения за то, что, будучи мэром Нью-Йорка, он выступал в защиту тактики полиции, заключавшейся в остановке для личного досмотра. Эта речь Блумберга, ставшая серьезной уступкой Демократической партии, была воспринята многими как попытка предотвратить критику на демократических праймериз, в которых афроамериканцы и латиноамериканцы, вероятно, сыграют решающую роль.

Способность Блумберга всерьез бороться за выдвижение от Демократической партии может отчасти зависеть от его способности нравиться представителям меньшинств и менее обеспеченным белым, которые в идеологическом смысле являются наиболее умеренными избирателями внутри демократической коалиции. Пока неясно, увидят ли эти избиратели в 77-летнем миллиардере убедительную альтернативу Байдену, который придерживается сходных с Блумбергом позиций по важнейшим вопросам, но при этом намного лучше им знаком.

Сейчас Блумберг, по всей видимости, сосредоточился главным образом на том, чтобы представить себя электорату, который знает о нем относительно немного. В своем интервью один из ближайших советников Блумберга Говард Вульфсон (Howard Wolfson) сказал, что «Майка знают намного меньше, чем других кандидатов» и что его предвыборный штаб намерен исправить эту ситуацию.

Вульфсон сообщил, что на предвыборную кампанию Блумберг будет тратить исключительно собственные средства и что он не станет принимать пожертвования. Это значит, что вероятность того, что Блумберг будет принимать участие в демократических дебатах, крайне мала, поскольку кандидатам необходимо заручиться поддержкой множества спонсоров, чтобы получить такую возможность.

«Майк собирается потратить столько, сколько нужно, чтобы нанести поражение Дональду Трампу, потому что он убежден, что ставки сейчас высоки как никогда, — отметил Вульфсон. — Поэтому что бы ни потребовалось для победы над президентом, мы к этому готовы».

Команда Блумберга уже объяснила, как она будет тратить деньги на этапе первичных выборов, чтобы нанести поражение Трампу. Они проспонсируют целый поток интернет-рекламы, направленной против президента, и кампанию по регистрации избирателей в ключевых колеблющихся штатах.

Блумберг, который был избран мэром Нью-Йорка в 2001 году как республиканец, несколько раз обдумывал возможность баллотироваться в президенты в качестве независимого кандидата. Но в конце концов он решил, что кандидат, не принадлежащий одной из двух основных партий, не имеет никаких шансов на победу. Он зарегистрировался в качестве независимого кандидата в 2007 году, когда шел его второй срок на посту мэра, и он повторно вступил в Республиканскую партию в 2009 году, когда он убедил Городской совет Нью-Йорка сделать для него исключение и позволить ему баллотироваться на третий срок, который истек в 2013 году.

Приход Трампа к власти убедил Блумберга в необходимости перейти в Демократическую партию. В 2016 году Блумберг выступил на съезде Демократической партии в поддержку Хиллари Клинтон, затем формально зарегистрировался в качестве демократа в период выборов в конгресс 2018 года и в том же году потратил более 100 миллионов долларов, чтобы помочь демократам захватить контроль над Палатой представителей.

Хотя зимой прошлого года Блумберг говорил о том, что он не станет бросать вызов Трампу, за последние несколько месяцев он пересмотрел свою точку зрения, пока Байден боролся за лидерские позиции на демократических праймериз.

В этом году Блумберг несколько раз выступал с критикой предложений наиболее прогрессивных кандидатов, включая предложение Уоррен и Сандерса ввести новый налог для самых богатых людей страны. В субботу, 23 ноября, Уоррен сослалась на телевизионную рекламу Блумберга, назвав ее доказательством необходимости ввести налог на богатство.

Продемонстрировав свое желание принять участие в президентской гонке, Блумберг несколько раз появлялся на публике, включая его короткую поездку в Литтл-Рок, штат Арканзас, в начале ноября, чтобы подать там документы на регистрацию в качестве кандидата. По словам его советников, Блумберг, вероятнее всего, отправится совершит какую-то поездку до Дня благодарения, но пока никаких четких планов нет.

77-лений Блумберг является одним из самых пожилых кандидатов в этой президентской гонке, и в случае своего избрания он — как Байден и Сандерс — станет самым пожилым президентом. Как и Сандерс, Блумберг является одним из двух основных кандидатов на выдвижение с еврейскими корнями, поэтому в случае избрания один из них станет первым американским президентом-евреем.

Если Блумберг станет кандидатом в президенты от Демократической партии, на всеобщих выборах развернется борьба между двумя магнатами из Нью-Йорка, хотя состояние Блумберга во много раз превышает состояние Трампа.