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Правда о «выборах»
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Создан первый в мире кофе без кофейных зерен

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  • 25.11.2019, 9:10
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Создан первый в мире кофе без кофейных зерен

Вкус напитка ничем не отличается от оригинала.

Американский стартап создал первый в мире кофе, для приготовления которого не нужны кофейные зерна. Компания утверждает, что вкус напитка ничем не отличается от оригинала, пишет журнал «Нож».

Эксперты изучили химический состав разных видов кофе и воссоздали его ключевые элементы: запах, цвет, консистенцию и оставили кофеин. Единственное, что они решили убрать — это горечь, которую большинство кофеманов перебивают сахаром и сливками.

Кофе без кофейных зерен не наносит вред экологии, как это делает традиционный напиток. Спрос на него увеличивается из года в год, а это значит, что посевы зерен расширяются и вредят окружающей среде.

Оценить вкус экологичного кофе можно будет уже в 2020 году — он поступит в продажу в Сиэтле, где располагается стартап.


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