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Правда о «выборах»
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На выборах в Гонконге лидирует оппозиция

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  • 25.11.2019, 9:33
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На выборах в Гонконге лидирует оппозиция
Фото: AP

Явка на местных выборах была рекордно высокой.

На местных выборах в Гонконге, по предварительным данным, со значительным отрывом лидируют оппозиционные кандидаты из продемократического движения, пишет unian.net.

Проголосовать после шести месяцев антиправительственных протестов пришло рекордное количество избирателей - 71%. Такой высокой явки на выборах в Гонконге раньше никогда не было.

Напомним, с июня в Гонконге проходят многотысячные акции протеста. Их участники сначала выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Кроме того, демонстранты призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на предыдущих акциях.


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