«Страна знаний», а не Нью-Васюки 7 Евгений Ливянт

25.11.2019, 9:46

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ЕВГЕНИЙ ЛИВЯНТ

Фото: tut.by

За границу уезжают получать образование все больше молодых белорусов.

Эту тенденцию можно было бы только приветствовать, если бы многие из них потом возвращались домой. Но возвращаются немногие, а наши вузы на мировом рынке образования практически не котируются, поэтому столь же стремительный рост числа иностранцев, желающих получить образование в наших университетах, отсутствует. После того, как стало невозможно делать вид, что эта проблема незначительна, государство, на мой взгляд, очень странно начало ее решать: попытки помешать молодым людям получить образование за границей напоминают мне борьбу с контрабандой.

Такое впечатление, что к уезжающим за границу студентам и их родителям, а также к иностранным вузам, которые разными способами привлекают к себе наших молодых людей, относятся как к контрабандистам, а значит, и противодействуют им соответствующими способами. Что ж, в современном мире хорошее образование — дорогостоящий товар, а тут получается, что он пересекает границу без уплаты соответствующих сборов и пошлин, при этом наши граждане все чаще поддерживают не отечественного, а иностранного производителя.

Наши мозги забирают на халяву?

Хотя и логика в этом рассуждении присутствует: расходы государства (медицина, детский сад, школа, социальные выплаты родителям) на каждого молодого человека к 18 годам составляют как минимум 25 тысяч долларов. И вот чуть ли не нелегально, часто не отдав воинский долг Родине, молодые люди наполняют свою голову знаниями, которые им впоследствии еще и позволяют неплохо зарабатывать за пределами страны. Эдакое двойное если не предательство, то уж точно экономическое преступление. И при этом иностранное государство, не вложив ни копейки своих денег в ребенка (или вложив в него совсем немного), получает энергичного и образованного молодого человека.

Как правило, борьба с контрабандой объясняется стремлением государства защитить отечественного производителя от конкурентов на внутреннем рынке, а также пополнить казну за счет таможенных сборов. Правда, в СССР борьба с контрабандой носила и идеологический характер: вместе с джинсами и многими другими товарами, по мнению идеологов, в страну мог проникнуть чуждый советскому человеку образ жизни. В данном случае в качестве отечественного производителя выступают белорусские вузы, в качестве товара — услуга по обучению. Надо заметить, что в мире эта услуга оказывается и государствами, и частными предприятиями, причем рынок образования повсеместно стремительно растет.

Вся история человечества говорит нам об одном: никакие запретительные меры государства никогда не останавливали контрабандистов. Контрабанда исчезала только тогда, когда заниматься ею становилось невыгодно.

Вспомните, как еще совсем недавно белорусов можно было легко отличить в толпе посетителей литовского или польского гипермаркета по ошалевшим от разнообразия лицам и тележкам с товарами, набитым под завязку. Сегодня наши торговые центры мало отличаются от «гиперов» соседних стран, по крайней мере, если учитывать не только потраченные на покупки деньги, но и время. Значит, пополняется бюджет нашей страны, а не соседних. А все почему? Ответ очевиден: выбор товаров и их цены в наших магазинах не удовлетворяют только отчаянных шопоголиков, которым не жалко своего времени на то, чтобы поехать «на закупы» в Вильнюс или Белосток. Контрабандный товар и в Минске можно, конечно, купить дешевле, чем в магазине, но без чека и гарантий.

Точно как «Минск-3» и «закупы»

Сейчас в Беларуси уже на государственном уровне задумались о том, как сделать так, чтобы мы пользовались аэропортом «Минск-2» чаще, а аэропортом «Минск-3» (Вильнюс) реже. Пока же, охраняя монополию государственного авиаперевозчика, мы буквально кормим аэропорты нескольких близлежащих стран, так как экономия на стоимости билетов превышает стоимость виз, транспортные и гостиничные расходы.

Так а что там с образованием? А вот что...

ЕГЭ (российский аналог ЦТ) сегодня можно сдать практически во всех постсоветских странах, но не у нас. Но надо понимать, что есть еще олимпиады, с помощью которых российские вузы отбирают наших лучших абитуриентов. Эти олимпиады часто проводятся почти «контрабандно», то есть при большом неодобрении наших властей. Также в российские вузы поступают, сдав ЕГЭ в Смоленске, Брянске или Москве. Кроме этого, во многих российских вузах есть специальные квоты для иностранцев, в том числе и для белорусов: надо будет пройти собеседование и сдать внутренние экзамены.

Польша также предоставляет нашим абитуриентам разнообразные возможности поступить в вузы. Тем, у кого есть «карта поляка», для зачисления в польские вузы достаточно предъявить результаты нашего ЦТ (должно быть не меньше 80 баллов). Все остальные должны сдать «матуру» (аналог ЦТ и ЕГЭ) для поступления в государственный вуз или внутренние экзамены и собеседование — в коммерческий. А еще есть чешские, литовские, немецкие вузы — там тоже белорусских студентов достаточно много.

Да, для того, чтобы поступить в зарубежные вузы, часто приходится потратить много времени, энергии и денег, но эти ограничения редко кого-то останавливают. Да и запретительными мерами многого не добьешься. В сентябре в Министерстве экономики прошел круглый стол, посвященный вопросам системы образования. Когда обсуждался вопрос об ограничительных мерах, которые задержат в стране молодежь, я сказал, что соседние страны могут просто признать результаты нашего ЦТ (абитуриентов, которые набирают на всех ЦТ больше 80 баллов, стоит забирать с руками и ногами) и все ограничительные меры окажутся пшиком.

Кажется неконкурентоспособной...

Для чего у нас борются с образовательной «контрабандой»? Цели, на первый взгляд, очень благородные: все мы хотим, чтобы талантливая молодежь оставалась в Беларуси, училась здесь, после работала и развивалась, создавала семьи и рожала детей. Почему белорусские абитуриенты стремятся уехать учиться за рубеж? Потому что наша система образования кажется им неконкурентоспособной. Подчеркну: кажется, и это очень важное уточнение. Просто когда какой-то товар настойчиво навязывают, искусственно ограничивая предложения конкурентов, неизбежно возникает мысль о том, что запретный плод сладок. На самом деле, я не удивлюсь, если окажется, что не все так плохо, как представляется. Да, у наших вузов множество недостатков, вероятно, они значительно отстают от некоего мирового уровня, но в условиях конкуренции и меньших государственных преференций им придется достаточно быстро адаптироваться к новым условиям, перестать быть «советскими гастрономами».

Сколько лет понадобилось, чтобы у нас появились по-настоящему европейские гипермаркеты? Не более 10 лет. А ведь всего-то надо было изменить законодательство, снять лишние таможенные барьеры, привлечь инвестиции и толковый менеджмент. Я уверен, что система образования в стране качественно изменится лет за 10, если поменять законодательство и открыть границы.

Представляем, что произойдет, если в стране появятся вуз при ПВТ, вузы крупных IT-компаний, филиалы иностранных вузов. Да, несколько лет государственным вузам будет очень непросто. Да, начнется болезненный процесс перестройки всего и вся. Но я думаю, что отток нашей молодежи значительно уменьшится, более того, к нам поедут студенты из других стран, чтобы учиться у ведущих белорусских и иностранных преподавателей по самым современным образовательным программам.

«Страна знаний», а не Нью-Васюки

Налоги станут платиться в белорусский бюджет, выпускники этих вузов не будут пять лет оторваны от родины и с намного большей вероятностью останутся в стране, если получат образование в минском или гродненском филиале иностранного вуза. Но это только начало! Беларусь признана одной из самых безопасных стран в мире, а это значит, что она уже сегодня практически идеально подходит для начала развития стартапа по созданию «страны знаний» по аналогии с проектом IT-страны, который поначалу тоже казался Нью-Васюками.

Я говорю о том, что безопасность, невысокие цены, развитая инфраструктура, чистота и порядок — это мегаконкурентные условия для борьбы за иностранного студента. Вполне допускаю, что ведущие иностранные вузы захотят открыть свои филиалы в Беларуси.

И теперь уже не наши дети уезжают, а к нам приезжают иностранцы за качественным и при этом недорогим образованием. Более того, часть из них останется в стране, найдя работу в том же IT-бизнесе. Рынок образования растет, количество действительно образованных людей в стране увеличивается, а значит, существенно растет экономика страны.

Иногда важно вовремя признать: для выживания национального проекта ему нужна помощь (или, по крайней мере, встряска) извне. Представьте себе, что ПВТ развивали без привлечения иностранных инвесторов и специалистов. Думаю, что в этом случае ПВТ, получив даже трижды льготные условия, не имел бы и десятой доли существующих достижений. Вообще, у IT-бизнеса и у системы образования как бизнеса много общего. Как невозможно никакими таможенными барьерами ограничить передачу IT-продукта через границу, так невозможно обложить пошлиной знания, которые скрываются в мозгах.

По сути, речь сейчас идет о спасении нашей системы высшего образования, которую может постигнуть судьба крупнейших наукоемких предприятий страны, о существовании которых сегодня напоминают только корпуса оставшихся зданий. Я думаю, что если не ликвидировать госмонополию в системе высшего образования, не снять «таможенные барьеры» для иностранных вузов, то все большее количество молодых людей будет уезжать «на закупы» за польским и российским высшим образованием через аэропорт «Минск-3» в Вильнюсе.

Евгений Ливянт, onliner.by