Российские социологи отмечают рекордный рост протестной активности в 2019 году 2 25.11.2019, 9:59

1,534

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ФЕЛЬДМАН/«МЕДУЗА»

Предел терпения в социальном секторе исчерпан.

Социологи отмечают рекордный рост протестной активности в 2019 году. В третьем квартале в РФ прошло более 580 акций, а всего с начала года — 1443. Это самый высокий показатель за несколько лет, отмечают специалисты Центра социально-трудовых прав, которые ежеквартально публикуют доклад «Как протестуют россияне», пишет znak.com.

Самыми популярными причинами протеста в России в июле–сентябре 2019 года стали увольнения врачей, экологическая ситуация в Шиесе и выборы в Мосгордуму. По словам автора доклада «Как протестуют россияне», руководителя группы мониторинга ЦСТП доцента Пензенского госуниверситета Анны Очкиной, количество протестных акций за третий квартал превысило отметку 580 и «является знаковым». В первом квартале 2019 года, согласно данным ЦСТП, в России состоялось 429 громких протестов, во втором — 434. В России, отмечают исследователи, ежегодно проходит от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. уличных протестных акций.

«На первом месте по количеству акций в третьем квартале стоит Шиес, который получил всероссийскую поддержку, в том числе в Москве, Волгограде и Тюмени, — рассказала „Ъ“ Очкина. — Московские протесты в поддержку честных выборов в Мосгордуму стоят на втором месте, но по количеству участников выбиваются в лидеры, так как только 10 августа на акцию „Допускай“ в Москве вышли более 50 тыс. человек. Показательно, что поддержать москвичей на пикетах солидарности выходили по 200–300 человек в других регионах».

Готовность поддержать соотечественников выходом на митинг или серию пикетов, по словам Анны Очкиной, означает, что «в 2019 году общество в России имеет другое социальное качество, нежели в 2016–2017 годах» — до протеста против пенсионной реформы, — которое стало определяющим.

«В доклад за третий квартал войдут также массовые акции в поддержку шамана в Бурятии и забастовка крановщиков в Казани, протесты которых закончились 22 августа, — рассказала Очкина.— И, конечно, серия выступлений врачей, которую СМИ окрестили „бунтом“. Работники здравоохранения Карелии, Пермского края, Новгородской и Самарской областей, Пензы, Орла, Владимира и многих других городов показали, что предел терпения в социальном секторе исчерпан».